Проходящего по делу о мошенничестве ректора ОмГТУ отстранили от должности

Подозреваемого в мошенничестве ректора ОмГТУ Дмитрия Маевского отстранили от должности. Соответствующее распоряжение 29 августа подписал министр образования и науки России Валерий Фальков, сообщает пресс-служба вуза.

«С 31 августа приказом Минобрнауки, исполняющим обязанности ректора ОмГТУ назначается Василий Фефелов. С 2020 года он занимал должность проректора по научной и инновационной деятельности вуза», - сказано в сообщении.

Дмитрий Маевский исполнял обязанности ректора с июля 2020 года. В сентябре прошлого года его официально утвердили в качестве руководителя вуза. В настоящее время он является одним из фигурантов уголовного дела о махинациях при проведении научно-исследовательской работы на 1,4 млн руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Первомайский райсуд вынес приговор завкафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ Владимиру Юшу. По данным суда, он организовал открытый конкурс по заключению договора для проведения якобы научной работы. После чего без каких-либо исследований Владимир Юша оформил от подконтрольной ему компании отчет о выполненной работе. Благодаря чему незаконно получил 1 млн 400 тыс. руб. В отношении других участников этой схемы дело было завершено 9 августа.

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Александр Киселев