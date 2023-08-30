АО «ФортеИнвест» продолжает масштабную модернизацию Афипского НПЗ

АО «ФортеИнвест», управляющая компания Афипского НПЗ, продолжает масштабную модернизацию предприятия – на заводе реализуется инвестиционный проект, предполагающей в том числе строительство современного Комплекса гидрокрекинга. Очередные итоги работ были подведены 24 августа 2023 года, во время визита делегации АО «ФортеИнвест» на предприятие.



Активная фаза модернизации Афипского НПЗ началась весной 2019 года, когда один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России перешел под управление холдинга АО «ФортеИнвест». В 2021 году в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между администрацией Краснодарского края, АО «ФортеИнвест» и ООО «Афипский НПЗ». В соответствии с документом на заводе началась реализация инвестиционного проекта строительства комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля.

В ходе реализации проекта будут построены собственно установки гидрокрекинга, производства водорода и серы, другие технологические объекты. Это выведет предприятие на качественно иной, более высокий технологический уровень. Делегация управляющей компании осмотрела строящееся производство.

«Данный объект – потенциально крупнейший на территории России комплекс гидрокрекинга. Это будет современный, высокотехнологичный проект, который интегрирует на этапе строительства самые передовые технологии нефтепереработки. Строительство ведется непрерывно, несмотря на все сложности, характерные для настоящего времени. Завод работает при полной загрузке и выпускает продукцию в соответствии с планом. Вопросы финансирования необходимых поставок решаются со Сбербанком, который является партнером по данному проекту, в оперативном режиме», – отметил первый заместитель генерального директора по производству и перспективным проектам АО «ФортеИнвест» Алексей Кузьменков.

Данный инвестпроект имеет огромное значение не только для самого Афипского НПЗ, но для всего юга России, обеспечив энергетическую безопасность государства и социально-экономическую стабильность региона.

При строительстве установки гидрокрекинга задействованы крупнейшие зарубежные и российские производители нефтегазового и машиностроительного оборудования, привлечены отечественные подрядные организации. В рамках импортозамещения проект реализуется с новыми российскими материалами и технологиями.

«Строительство идет полным ходом. В необходимом количестве обеспечивается все оборудование и материалы. Более 2 млн тонн качественного дизельного топлива мы получим из легкого мазута, что обеспечит и Кубань, и близлежащие регионы необходимой для сельского хозяйства продукцией», – рассказывает заместитель генерального директора по перспективным проектам АО «ФортеИнвест» Валентин Мороз.

Модернизация производственных мощностей Афипского НПЗ является крупнейшим инвестиционным проектом для нефтеперерабатывающей промышленности России и предусматривает в рамках подписанных с Минэнерго России соглашений вложения на сумму более 170 млрд руб. в период с 2019 по 2026 годы. В результате объем переработки нефти на Афипском НПЗ превысит 9 млн тонн в год, В результате объем переработки нефти на Афипском НПЗ превысит 9 млн тонн в год, что увеличит насыщенность рынка.

«Реализация данных проектов должна обеспечить существенное увеличение глубины переработки нефтяного сырья и выхода светлых нефтепродуктов, повысить рентабельность производства и, соответственно, увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, одновременно обеспечивая рост занятости населения региона в обрабатывающем секторе», – говорит о масштабах проекта генеральный директор Афипского НПЗ Алексей Сидоров.

В рамках совещания особое внимание уделялось вопросам экологии – модернизация завода позволит снизить влияние воздействия производственных процессов на природную среду Краснодарского края. Этому, в частности, послужит строительство новых локальных очистных сооружений. В рамках новой системы будут обеспечены биологическая и химическая очистка, фильтрация мембранного типа. Таким образом, на заводе появится полный замкнутый цикл стоков, исключающий негативное воздействие на водоемы края.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram