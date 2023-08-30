Главные новости к утру 30 августа

Беспилотники атаковали аэропорт Пскова, на котором базируется гражданская и военная авиация. После атаки начался пожар: загорелись два военно-транспортных самолета Ил-76. Возгорание удалось локализовать. Все рейсы в псковском аэропорту отменили до 31 августа, пока не будет оценен ущерб, нанесенный взлетно-посадочной полосе.

Силы ПВО сбили три беспилотника самолетного типа в Брянской области; два — в Орловской; два — в Рязанской; два — в Калужской. Под утро еще один беспилотник перехватили над Рузским районом Подмосковья. Кроме того, атаку беспилотников отразили в районе Севастопольской бухты.

Сегодня ночью самолет морской авиации Черноморского Флота уничтожил четыре украинских военных катера, сообщили в Минобороны. В этих катерах, по данным ведомства, была десантная группа из 50 украинских военнослужащих.

Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничивали прием и вылет самолетов, причем во Внуково и Домодедово вводили ограничения дважды за ночь.

В Приморье затопило участок федеральной трассы «Уссури», соединяющей Владивосток и Хабаровск. Движение идет в объезд ушедшего под воду участка в районе поселка Раздольное.

Кризис вынудил россиян поменять потребительские привычки. Если раньше они чаще покупали продукты в упаковках средних размеров, то теперь — либо в очень маленьких, либо в очень больших. Переход к таким крайностям вызван желанием сэкономить.

Отношение россиян к ЛГБТ-сообществу стало более негативным — об этом говорят результаты опроса Russian Field. О необходимости ограничения прав представителей ЛГБТ заявили 62% респондентов, ограничения прав трансгендерных людей поддержали 55%.

Отправители удобрений в мягких контейнерах (биг-бэгах), которым в марте запретили возить их через Керченский пролив, с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова просят Минтранс разрешить им отправлять невзрывоопасные грузы через азовские порты прежним путем.

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