Главные анонсы 30 августа

В Москве состоится церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым, который умер 26 августа в возрасте 89 лет. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

В Москве в Большом театре состоится прощание с Народной артисткой СССР, балериной, балетмейстером, хореографом Светланой Адырхаевой.

Министерство финансов проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артема Ена, обвиняемых в покушении на убийство первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко (1976-2018 годы).

Савеловский районный суд Москвы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова за нарушение правил деятельности иноагента.

В Москве пройдет заседание Центральной избирательной комиссии.

30 августа в России запланировано тестовое голосование для избирателей, подавших заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

В Шанхае начнется визит министра торговли США Джины Раймондо.

В Китае пройдет визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Запланированы встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем, главой МИД страны Ван И.

Бейрут посетит старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин, выступающий посредником на переговорах по пограничным проблемам между Ливаном и Израилем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет рабочий обед с лидерами парламентских партий. Как ожидается, в ходе встречи будет обсуждаться стабилизация экономического роста, помощь молодежи и борьба с уличной преступностью.

30 августа Toyota Motor рассчитывает вернуть в работу все линии сборки на японских заводах после устранения проблемы в компьютерной системе.

В Нью-Йорке пройдет заседание комитета Совета Безопасности ООН, сформированного во исполнение резолюции 1718, который осуществляет контроль за соблюдением санкций в отношении КНДР, введенных в ответ на проведение ядерного испытания 9 октября 2006 года.

С 30 августа совет директоров АКРА прекратит полномочия гендиректора Михаила Сухова по его инициативе. На этом посту его сменит член совета директоров АКРА, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти «Московской биржи» Владимир Гусаков.

В Москве будет временно ограничен доступ к могиле музыканта Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в связи с работами по установке памятника — с 30 августа по 6 сентября.

В Калининграде запланирована торжественная церемония подъема флага на океанографическом исследовательском судне «Евгений Горигледжан», построенном для главного управления глубоководных исследований Минобороны.