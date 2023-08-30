Потребители перешли к крайним мерам

Кризис вынудил россиян поменять потребительские привычки. Если раньше они чаще покупали продукты в упаковках средних размеров, то теперь — либо в очень маленьких, либо в очень больших. Переход к таким крайностям вызван желанием сэкономить. Товары в небольшой фасовке позволяют не переплачивать за объем, который сразу не используется. А покупки крупного объема оказываются выгоднее при пересчете стоимости на килограмм или литр. Ритейлерам за счет этого удается сохранять спрос, но долго его удерживать из-за роста цен будет сложно, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За год (с июня 2022 года по июнь 2023 года) продажи в рознице некоторых продуктов средних объемов заметно снизились, потребители переключились на товары в меньшей упаковке, либо в большой, выяснили в NielsenIQ. Особенно явно эта тенденция проявляется в мясных, кондитерских и алкогольных категориях. Так, по данным NielsenIQ, прирост продаж за год на 53% в натуральном выражении наблюдался на колбасы весом до 100 г и на 42% — до 149 г, а на продукцию весом 0,9–1 кг — на 16–29%.

Реализация сосисок в упаковках весом 200–299 г выросла на 13%, от 700 до 799 г — на 49%. В то же время спрос на колбасы и сосиски в 500 г снизился на 17%. Продажи сырого мяса увеличились в основном за счет сегмента на развес — на 5% год к году, в то время как спрос на порционный товар весом 600–699 г и 1,8–2 кг сократился на 29% и 17% соответственно, добавляют в NielsenIQ.

Увеличился также спрос на продаваемое на развес сладкое печенье — на 13,7%, в то время как на продукцию в небольших упаковках — всего на 1,2%. Россияне стали чаще приобретать и алкоголь в бутылках большого объема: так, продажи водки от 1 л и более в рознице за год выросли на 40%. Источник “Ъ” на рынке ритейла отмечает, что в этом году растут продажи бутылок больших объемов во всех категориях крепкого алкоголя.

Переток спроса россиян, традиционно покупавших продукты в упаковках средних размеров, на товары маленьких или, напротив, больших объемов говорит об изменении устоявшихся потребительских привычек, приходят к выводу в NielsenIQ. Там поясняют, что переход на мелкую упаковку позволяет не переплачивать за объем, который не используется и быстро портится. Крупные форматы, как правило, выгоднее при пересчете стоимости на килограмм или литр продукции, добавляют в NielsenIQ. Схожая ситуация в этом году из-за высокой инфляции наблюдается в США и ЕС, добавляет директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк.

Эксперт «НЭО Центра» Альбина Корягина отмечает, что сейчас потребители переходят от покупок впрок к покупкам, ориентированным на потребление по мере необходимости. Как ранее сообщал “Ъ”, россияне делали большие запасы в первой половине 2022 года, когда после начала боевых действий РФ на Украине в ажиотаже скупали сахар и товары длительного хранения.

Изменение привычек потребителей подтверждают и ритейлеры. В «Ленте» говорят, что в сети растет спрос, например, на колбасную нарезку. Во «Вкусвилле» отмечают рост продаж за год на 250% бенто-тортов размером с небольшой ланч-бокс и на 20–30% — сладостей, орехов, бакалеи, замороженных продуктов без упаковки. В сети также заметили спрос на готовую еду «семейного формата», например, супы объемом от 1 л.

Из-за продолжающегося роста цен ритейлерам, впрочем, вряд ли удастся долго удерживать спрос покупателей за счет продукции в мелкой упаковке, им все равно придется наращивать объемы промо, считает ряд опрошенных “Ъ” экспертов. Но в сетях доля скидок в некоторых категориях и так высока, отмечает Олег Шендерюк. Скорей всего, считает эксперт, ритейлерам придется увеличивать долю продукции под собственными товарными марками, что позволяет им оптимизировать цены на полках. Это также актуально на фоне ухода с российского рынка некоторых зарубежных брендов и сохраняющихся проблем с логистикой при импорте, добавляет господин Шендерюк. Он также ждет увеличения из-за кризиса доли числа покупателей в дискаунтерах, которая уже сейчас достигает 55%.

Екатерина Ракитина