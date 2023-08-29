Песня новых о главном

Кандидат в мэры Москвы от партии «Новые люди» (НЛ) Владислав Даванков представил во вторник предвыборную программу из 12 пунктов. Запоздалую презентацию политик объяснил тем, что партийцы «до последнего» собирали наказы горожан. По их задумке, документ в дальнейшем должен трансформироваться в «настольную книгу» мэра каждого российского города — тезисы из московской программы партия намерена использовать на предстоящих федеральных выборах. При этом политический блок тем, открывающий альманах, оказался весьма либеральным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вице-спикер Госдумы, кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Презентацию программы вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сопроводил троекратной благодарностью соратникам: «Не я виновник торжества, а вы — те люди, которые со мной и даже без меня собирали предложения и слышали, что говорят люди». Поздний выход документа депутат объяснил тем, что он и его команда «до последнего собирали предложения» москвичей, которые в итоге и легли в основу программы. Но этот политический спринт не прошел даром, заверил кандидат. Во-первых, его самого «наконец-таки начали узнавать на улицах» и даже интересоваться, где, собственно, можно посмотреть его программу.

Во-вторых, итоговую версию документа положительно оценил лидер НЛ Алексей Нечаев, не без гордости добавил господин Даванков: «Сказал, что это лучшая программа, которую он видел, и что она даже круче, чем была наша программа на выборы в Госдуму».

Использовать московские тезисы партийцы намерены и в дальнейшем. «Выборы у нас не заканчиваются,— напомнил вице-спикер.— Поэтому мы решили сделать из этой программы большую книгу и давать всем мэрам: это будет непоправимая польза, которую мы принесем не только Москве, но и всей России». Политик уверен, что наказы, собранные в столице, «годятся для любого города, потому что Москва — это целая гардарика, город городов: есть своя Чита, свой Мурманск».

Заваленный благодарностями актив продолжил играть за кандидата и на презентации программы: все 12 глав представляли ответственные за темы партийцы. «Основа основ — политическая система,— обозначил приоритет глава общественного штаба Станислав Дружинин.— Мы наблюдаем ее кризис в Москве и стране». Он посетовал, что декларируемых властями «открытости и сменяемости власти» по факту нет, а чиновники оказались в подчеркнуто привилегированном положении. Потому НЛ и ее кандидат, по словам господина Дружинина, намерены добиться, «чтобы были открытые, конкурентные выборы, у муниципалитетов было больше власти, а исполнительная власть отчитывалась перед законодательной». Партийцы также ратуют за самоорганизующиеся сообщества, микрореферендумы, расширение парламентской дискуссии (а заодно и за возвращение смешанной системы на выборах в ныне чисто одномандатную Мосгордуму) и иные демократические институты и процедуры. «Без прозрачной политической системы мы не можем дальше нормально жить и развиваться,— подчеркнул Станислав Дружинин и неожиданно резюмировал: — Если вы выбираете себя, выбирайте кандидата в мэры Москвы Даванкова».

Еще одна печаль, из которой, по мнению партийцев, происходят едва ли не все социальные беды,— бесконтрольная и не согласованная с горожанами уплотнительная застройка.

Борьбе с ней НЛ тоже посвятили отдельную главу. Помимо этого активисты презентовали свои соображения относительно демографии, образования, ЖКХ, транспорта, экологии, благоустройства, цифрового развития и экономики. Звучали планы просубсидировать кредиты для малого и среднего бизнеса, направить в семьи бесплатных психологов, пустить вольнослушателей в вузы, назначить экоомбудсмена, обучить 100 тыс. айтишниц, то есть программа вобрала в себя проекты и предложения едва ли не по любой городской теме. Взяться за реализацию обещанного немедленно готовы сами партийцы.

Политолог Константин Калачев считает презентацию программы под занавес кампании логичной: «Запоминается первое и последнее». Затянув с релизом, кандидат НЛ успел собрать предложения и перевести программу в «режим народной», поясняет эксперт. Заметный «демократический крен» документа он объясняет апелляцией к демократическому избирателю в попытке найти новых союзников: «Даванков видит для себя такую нишу». По мнению господина Калачева, выдвиженца НЛ интересует не только электорат «Яблока», но и «те, кто когда-то голосовал за Алексея Навального». Таких горожан политолог называет «недоверчивыми», но предполагает, что, хотя часть из них и «проголосует ногами», какую-то часть, вероятно, господину Даванкову удастся «перехватить». «Очевидно, что эти выборы для НЛ — репетиция перед федеральными, и тему регионального и местного самоуправления партия будет не раз еще эксплуатировать»,— резюмирует Константин Калачев.

Григорий Лейба