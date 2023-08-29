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В Самарской области избирком обратился в правоохранительные органы из-за незаконной агитации

Территориальная избирательная комиссия Новокуйбышевска направила в правоохранительные органы материалы проверки по факту распространения агитационных материалов сотрудниками городского муниципального предприятия «Благоустройство» в пользу кандидата на должность губернатора Дмитрия Азарова. С соответствующей жалобой ранее в ТИК обратился другой кандидат на этот пост, заместитель председателя губернской думы Алексей Лескин.

«После тщательной проверки жалобы, материалы направлены в правоохранительные органы для принятия решения о возможном привлечении виновных лиц к административной ответственности»,– говорится в сообщении избиркома.

В ТИК установили, что сам Дмитрий Азаров не привлекал МБУ «Благоустройство» к своей агитации. Исполняющий обязанности руководителя учреждения заключил договор на распространение агитационных материалов как физлицо и собирался сделать все лично, как сторонник партии, в нерабочее время. Однако в итоге «по собственной инициативе» привлек своих подчиненных к распространению агитматериалов, подчеркивают в избиркоме. Это стало основанием для рассмотрения вопроса о привлечении его к административной ответственности по ст. 5.11 (Проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении запрещено) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ани Айвазян

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