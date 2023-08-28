Прокуратура запросила 13 лет колонии для Майкла Наки и Руслана Левиева

Прокуратура запросила для журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (Карпука; оба признаны иностранными агентами) наказание в виде 13 лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Басманный райсуд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Майкл Наки (признан иностранным агентом) Фото: @macknack Руслан Левиев (Карпук; признан иностранным агентом) Фото: Из личного архива Следующая фотография 1 / 2 Майкл Наки (признан иностранным агентом) Фото: @macknack Руслан Левиев (Карпук; признан иностранным агентом) Фото: Из личного архива

Кроме того, прокуратура попросила запретить журналистам в течение пяти лет администрировать сайты. Приговоры вынесут заочно, поскольку оба журналиста находятся за пределами России. Дело о фейках об армии было возбуждено еще весной 2022 года.

Блогер Майкл Наки вместе с основателем Conflict Intelligence Team (признана в РФ нежелательной) Русланом Левиевым выпускал ежедневные сводки о ходе военной операции России на Украине. Ранее сегодня, 28 августа, стало известно, что Руслана Левиева оштрафовали на 45 тыс. руб. за отсутствие маркировки «иностранного агента» в Telegram-канале.

Анастасия Ларина