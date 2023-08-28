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Коммерсантъ FM
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Прокуратура запросила 13 лет колонии для Майкла Наки и Руслана Левиева

Прокуратура запросила для журналиста Майкла Наки и расследователя Руслана Левиева (Карпука; оба признаны иностранными агентами) наказание в виде 13 лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Басманный райсуд Москвы.

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Майкл Наки (признан иностранным агентом)

Майкл Наки (признан иностранным агентом)

Фото: @macknack

Руслан Левиев (Карпук; признан иностранным агентом)

Руслан Левиев (Карпук; признан иностранным агентом)

Фото: Из личного архива

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Майкл Наки (признан иностранным агентом)

Фото: @macknack

Руслан Левиев (Карпук; признан иностранным агентом)

Фото: Из личного архива

Кроме того, прокуратура попросила запретить журналистам в течение пяти лет администрировать сайты. Приговоры вынесут заочно, поскольку оба журналиста находятся за пределами России. Дело о фейках об армии было возбуждено еще весной 2022 года.

Блогер Майкл Наки вместе с основателем Conflict Intelligence Team (признана в РФ нежелательной) Русланом Левиевым выпускал ежедневные сводки о ходе военной операции России на Украине. Ранее сегодня, 28 августа, стало известно, что Руслана Левиева оштрафовали на 45 тыс. руб. за отсутствие маркировки «иностранного агента» в Telegram-канале.

Анастасия Ларина

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