Блед во имя мира

В Словении открылся ежегодный XVIII Международный стратегический форум (BSF), главной темой которого стала солидарность. В отличие от аналогичных площадок, связанных с обсуждением проблем безопасности и стабильности, словенская конференция не была сосредоточена на каком-то одном вопросе — ее участники попытались максимально широко взглянуть на современные вызовы, стоящие перед Европой. Украинскому кризису, конечно, было уделено немало внимания, но эта проблема не стала лейтмотивом всех дискуссий, а была вплетена в более глобальный контекст. Как заверил глава Евросовета Шарль Мишель, конфликт на востоке континента высветил необходимость укрепления и расширения ЕС, на что следует срочно направить все усилия. В этом, по его мнению, и заключается солидарность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: Daniel Novakovic / Slovenian Government Press Service / AP Онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского на XVIII Международном стратегическом форуме Фото: Darko Bandic / AP Следующая фотография 1 / 2 Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: Daniel Novakovic / Slovenian Government Press Service / AP Онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского на XVIII Международном стратегическом форуме Фото: Darko Bandic / AP

Международный стратегический форум в Словении — на берегу живописного озера Блед в одноименном городе — оказался не похож на другие дискуссионные площадки, собиравшие за последние полтора года западных политиков для обсуждения проблем безопасности. С февраля 2022 года любая дискуссия, имевшая статус стратегической, неизбежно выливалась в обсуждение украинского кризиса. Однако организаторы словенского форума, обозначившие его главной темой «солидарность во имя глобальной безопасности», явно не были настроены сужать стоящие перед человечеством вызовы до одной проблемы, пусть и масштабной.

При этом случилось так, что в августе, незадолго до форума, на Словению обрушилось крупнейшее за всю историю этой страны наводнение.

По последним подсчетам, природная стихия нанесла ущерб на €5 млрд, что равняется примерно 8% ВВП республики, и затронула тысячи семейств.

Поэтому выступающие в Бледе начинали свои речи, как правило, с катастрофы, а это, в свою очередь, позволяло масштабировать такой вопрос, как изменение климата и меры по борьбе с ним.

Так, генеральный секретарь BSF Петер Грк, открывая панельную дискуссию, напомнил, что порой людям кажется, будто все катастрофы и лишения происходят где-то далеко, а с ними ничего подобного не случится. Но это ошибочное восприятие, заверил он. По его мнению, природные бедствия, изменение климата, голод и продовольственная безопасность, равно как и украинский кризис,— все эти явления и события объединяет одно: предотвратить их, разрешить или справиться с последствиями можно только сообща, а именно проявив солидарность, о чем и намекала заглавная тема форума.

Взявшая слово министр иностранных дел Словении Таня Файон продолжила эту линию, поставив в один ряд вызовов российско-украинский конфликт, продовольственную безопасность, кибербезопасность, доступ к чистой воде, образование, неравенство и другие наболевшие проблемы.

Не первым делом, но она все-таки отметила, что мировому сообществу необходимо решить, как «остановить войну на Украине», а Евросоюзу — использовать этот момент, сблизиться с Западными Балканами и усилить ЕС, естественно, расширившись.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб начал свое выступление с рассказа о том, какой вклад может внести его страна в решение мировых проблем. Но затем все же перешел к украинскому кризису и пообещал, что Словения сделает все, что в ее силах, и для его урегулирования: «Как принести мир на Украину? — задал вопрос премьер-министр.— Возможно, этого нереально добиться сейчас. Но Словения применит весь свой опыт, потратит столько времени, сколько необходимо, для достижения этой цели. Будут ли наши усилия успешны, никто не знает. Но мы попытаемся. Это сейчас важнейшая срочная тема для ООН… Конфликт может закончиться только в рамках обсуждения за круглым столом ООН»,— подчеркнул Роберт Голоб.

Он также поприветствовал в зале представителей стран Западных Балкан и пообещал им «новый взгляд на расширение ЕС из-за агрессии России против Украины», а вместе с ним и полную поддержку Любляны в деле их евроинтеграции. «Нам нужен мир, основанный на солидарности»,— заключил политик и передал слово Шарлю Мишелю.

Председатель Евросовета, как и предыдущие спикеры, начал с наводнения, из-за чего могло показаться, что и главный еврочиновник поддержит тренд на глобализацию мировых и континентальных вызовов. Однако, подчеркнув «мужество словенского народа» и «целеустремленность словенских властей», он перешел к Украине. «Вы не одиноки. Словения не одинока. ЕС также оказывает большую поддержку (республике.— “Ъ”) вместе с нашими государствами-членами и партнерами, такими как Украина, а также Западные Балканы. Это делает название форума этого года — "Солидарность во имя глобальной безопасности" — еще более резонансным»,— связал все воедино господин Мишель.

По его словам, солидарность лежит в основе евроинтеграции и делает Евросоюз сильнее. «Поэтому не удивляйтесь, что сегодня я хочу поговорить о солидарности. И я хочу поговорить о расширении»,— начал подводить к главной для себя теме политик. Он отметил, что пример ЕС демонстрирует: только совместными усилиями можно преодолеть такие масштабные вызовы, как стихийные бедствия, пандемия, энергетический кризис или вооруженный конфликт. И хотя некоторые проблемы еще не удалось урегулировать до конца, успехи уже очевидны, уверял собравшихся Шарль Мишель.

«Сегодня во все более сложном мире нам, европейцам, предстоит сделать важный выбор: довольны ли мы Евросоюзом, который только справляется с кризисами? Или мы хотим быть ведущим мировым игроком, который формирует будущее? Смирились ли мы с биполярным конфронтационным миром? Или мы хотим помочь построить многополярный мир, основанный на глобальном сотрудничестве?» — перешел глава Евросовета к борьбе за многополярность.

И в этом многополярном мире, к которому призывал господин Мишель, ЕС должен стать «безопаснее и могущественнее». А для этого ему необходимо расшириться, в чем Евросоюзу помогут страны Западных Балкан, Украина, Молдавия, а также, возможно, Босния и Герцеговина и Грузия.

«Теперь расширение — это уже не мечта. Пришло время двигаться вперед»,— провозгласил еврочиновник.

При этом двигаться вперед Брюссель намерен примерно в 2030 году, к которому, по словам господина Мишеля, все и должны быть готовы вступить в объединение, а оно, в свою очередь, расшириться. А до этого момента кандидаты в члены ЕС ощутят на себе «поступательную интеграцию в политику Евросоюза», чтобы прочувствовать преимущества от участия в союзе заранее. Шарль Мишель пообещал, что все эти вопросы лидеры стран объединения обсудят на саммите в октябре, а также наметят «конкретные детали этой постепенной интеграции».

На обсуждение этих деталей у участников форума будет еще один день — 29 августа. И судя по повестке, словенские организаторы конференции постараются удержать дискуссии в максимально широком диапазоне.

Алексей Забродин