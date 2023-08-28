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Коммерсантъ FM
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Петербургских сфинксов забрали на реставрацию до июля 2024 года

Четыре скульптуры сфинксов с Египетского моста в центре Санкт-Петербурга отправили на реставрацию. Эту информацию «Ъ» подтвердили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Египетский мост в Санкт-Петербурге

Египетский мост в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Египетский мост в Санкт-Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в КГИОП, работы будут осуществляться по заказу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС) и завершатся не ранее июля следующего года.

Напомним, в сентябре 2022 года памятники уже реставрировались. Тогда, по данным ГМГС, состояние сфинксов признали аварийным.

Елизавета Горовая, Санкт-Петербург

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