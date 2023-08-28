Петербургских сфинксов забрали на реставрацию до июля 2024 года

Четыре скульптуры сфинксов с Египетского моста в центре Санкт-Петербурга отправили на реставрацию. Эту информацию «Ъ» подтвердили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Египетский мост в Санкт-Петербурге
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как уточнили в КГИОП, работы будут осуществляться по заказу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС) и завершатся не ранее июля следующего года.
Напомним, в сентябре 2022 года памятники уже реставрировались. Тогда, по данным ГМГС, состояние сфинксов признали аварийным.