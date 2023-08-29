ТЦ по осени считает

Посещаемость торговых центров в регионах Сибири за первые семь месяцев 2023 года сократилась на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами эксперты называют уход иностранных брендов и сокращение доходов населения. В условиях нестабильной экономической ситуации потребители экономят на покупках и выбирают товары по акции. По итогам всего 2023 года аналитики не прогнозируют существенного прироста числа покупателей, текущая посещаемость — новая норма и возврата показателей трафика к 2019-му ждать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию Mall Index от компании Focus Technologies, трафик сибирских торговых центров за первые 33 недели 2023 года оказался на 3% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Снижение наблюдается во всех крупных городах Сибири: Новосибирске, Иркутске и Красноярске.

«Одним из факторов, влияющих на отставание показателей посещаемости от уровня прошлого года, можно назвать то, что потенциальные потребители продолжают находиться в парадигме сберегательной модели поведения на фоне снизившейся покупательной способности»,— говорит руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев.

Также существенное влияние оказал уход с рынка России значительного количества международных брендов, генерирующих потоки посетителей.

Текущая посещаемость — новая норма, считает старший директор CORE.XP. Марина Малахатько. «Для этого есть три причины: вымывание „пустого трафика“ (посетители, не совершающие покупки), растущая инфляция и высокая неопределенность, ну и, наконец, растущие продажи онлайн»,— комментирует эксперт. Еще одной причиной, по которой в этом году трафик снижается, эксперты называют теплую весну и жаркое лето. «Люди активно выезжали на природу и в дома отдыха, что также может влиять на динамику посещения ТЦ»,— считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Впрочем, не все ТЦ подтверждают такой тренд. К примеру, прирост посещаемости ТРЦ «Аура» в Новосибирске с января по июль 2023-го к аналогичному периоду прошлого года составил 12%, сообщили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе комплекса. «Ежемесячные показатели посещаемости в январе — июле 2023 года в среднем на 10–12% выше аналогичных показателей 2022 года»,— прокомментировали в ТРЦ «Аура».

В компании Focus Technologies отмечают, что активность потенциальных потребителей обычно начинает постепенно увеличиваться в течение нескольких недель до традиционного пика, приходящегося на 35 неделю года — конец августа и начало сентября. Он связан с началом нового учебного года и бизнес-сезона. Так, по итогам последних шести недель (вторая половина июля — первая половина августа) отставание от аналогичного периода прошлого года составляет уже лишь 1%. При этом количество посетителей в ТЦ каждую последующую неделю прирастало к предыдущей на 3%.

«В целом уже сейчас ТЦ региона демонстрируют достаточно оптимистичную динамику уровня среднедневной аудитории, при сохранении данной тенденции показатели пиковой недели текущего года могут быть сопоставимы или даже несколько превышать прошлогодние значения»,— говорят в Focus Technologies. Как ранее комментировал „Ъ“ управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, у отдельных ритейлеров в сегменте одежды и обуви продажи сохраняют выраженную позитивную динамику за счет замещения ими ушедших из страны брендов. Впрочем, о достижении допандемийного уровня посещаемости говорить пока все равно рано, сообщают в пресс-службе ТРЦ «Аура». В августе прошлого года эксперты рынка отмечали, что по сравнению с августом докоронавирусного 2019 года посещаемость упала на 18%.

Лолита Белова