УФАС приостановило торги на создание Музея музыки имени Шаляпина в Уфе

Управление ФАС по Башкирии приостановило определение подрядчика по организации экспозиции музея музыки имени Федора Шаляпина в восстановленном особняке купцов Соловьевых по улице Свердлова, 86 в Уфе, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 37,1 млн руб. Заказчиком является Национальный музей Башкирии. Итоги были подведены 25 августа. Победителем стало ООО «Дисплей-арт», предложившее исполнить контракт дешевле на 1,2%, за 35,6 млн руб.

Жалобу в УФАС подало ООО «Макет-РФ». По мнению заявителя, заказчик допустил нарушение при формировании конкурсной документации. Так, особняк купцов Соловьевых является выявленным объектом культурного наследия, но заказчик в условиях торгов не обязал подрядчика иметь лицензию на право проведения работ в здании-памятнике.

ООО «Макет-РФ», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2014 года в Уфе. Компания специализируется на предоставлении вспомогательных услуг для бизнеса. Учредителем ООО является Игнат Харисов. В 2022 году чистая прибыль компании составила 980 тыс. руб., выручка — 66,6 млн руб.

ООО «Дисплей-арт» зарегистрировано в декабре 2017 года в Казани. Компания специализируется на работе рекламных агентств. Ее учредителем является Андрей Жуков. По итогам 2022 года при выручке 62,8 млн руб. чистая прибыль компании составила 1,1 млн руб.

Венера Хисамова

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