EdTech: уроки маржинальности

Несколько лет назад пандемия придала ускорение сфере EdTech. Образовательные продукты отрасли стали совершеннее по наполнению, технологиям и выручке, создавая новые возможности, которые сдвигают традиционные границы обучения. Рынок EdTech, объединяющий в себе образование и технологии, становится все более динамичным и влиятельным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Считать или не считать онлайн-обучение инфобизнесом — вопрос теоретический. В то время как в денежном выражении сфера реальна, заметна и особенно бурный рост показала в период пандемии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Считать или не считать онлайн-обучение инфобизнесом — вопрос теоретический. В то время как в денежном выражении сфера реальна, заметна и особенно бурный рост показала в период пандемии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оба понятия эксперты оценивают по-разному. Так, эксперт по запускам, основатель школы запусков и продюсирования «Масштаб» Мария Галантер относится спокойно к термину «инфобизнес» применительно к онлайн-образованию. «Он действительно описывает суть бизнеса, связанного с продажей информации»,— считает эксперт. По ее словам, этот рынок возник из понимания того, что желание делиться знаниями можно монетизировать. «Это относится как к обычным людям, так и к владельцам крупных бизнесов»,— комментирует она. Онлайн-обучение, по мнению эксперта,— это нечто среднее между услугой, товаром и научной деятельностью. «Оно предоставляет сервис, доступ к знаниям и стремится исследовать свое влияние на жизнь и результаты студентов»,— конкретизирует собеседница издания.

Эффективность подходов к онлайн-образованию, продолжает она, проверяется исследованиями (пример — всероссийское исследование обучения взрослых, проведенное совместно с МГУ).

Бизнес-коучу, сооснователю академии профессионального коучинга «5 Призм» Юрию Мурадяну термин «инфобизнес» применительно к онлайн-образованию несимпатичен. «Это абсолютно разные вещи. Не существует инфобизнеса как такового. Существует бизнес, предпринимательская деятельность. У любого вуза как предприятия есть платное отделение, статьи расходов и прихода, затрат и прибыли. Это нормально. Это предпринимательская часть того или иного образовательного учреждения»,— поясняет свою позицию господин Мурадян.

Образование, по его мнению, подразумевает регламенты: количество часов, качество и уровень преподавателей. «Это имеет большое значение, чтобы действительно считаться образованием, а не просто информированием или мнением. И в этой сфере уже есть устойчивые школы, которые ведут онлайн-деятельность активно и по строгим правилам»,— говорит господин Мурадян. Эксперт уверен, что рынок онлайн-образования в России уже сформировался.

Налоговый консультант, основатель школы экономической и налоговой безопасности Николай Вильчур рассматривает термины под иным углом: «Говорить о том, отражает ли название суть, бессмысленно, пока мы не определились, в чем эта суть заключается»,— считает собеседник «Ъ-СПб». По его словам, неточность в терминологии — судьба многих категорий, связанных с относительно новыми направлениями.

«Так, например, термин "коучинг" используют все кому не лень, в самых разных, порой абсурдных значениях. И это притом, что коучинг — вполне определенный вид деятельности, имеющий свои строгие стандарты, международные системы сертификации, структуру. Поэтому вопрос все-таки не в самом термине, а в необходимости провести четкие границы: что подпадает под эту категорию, а что — нет»,— рассуждает господин Вильчур.

Проблемой эксперт считает отрицательную коннотацию, которую понятие инфобизнеса успело приобрести. «Не исключено, что по мере развития и очерчивания сути данной категории термин будет заменен»,— резюмирует эксперт.

Доходное обучение

Считать или не считать онлайн-обучение инфобизнесом — вопрос теоретический. При этом в денежном выражении данная сфера реальна, заметна и особенно бурный рост показала в период пандемии.

«В классическом смысле слова инфобизнес — это образовательный бизнес, так называемый EdTech. И если в пандемийном 2020 году рынок рос на 40 и 50% (к слову, таких показатели не наблюдались больше ни в каких областях), то в 2022 году суммарная выручка крупнейших российских компаний в сегменте онлайн-образования выросла на 17,95%, составив 87 млрд рублей. В 2023 году рост не составит больше 10–13%»,— поделился цифрами председатель московской коллегии адвокатов «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров.

«Бизнес на онлайн-образовании отличается сейчас высокой маржинальностью и большой чистой прибылью,— подтвердила госпожа Галантер.— Он предполагает меньшие затраты на создание продукта, что делает его привлекательным для всех, кому нравится делиться опытом, но также требует специальных навыков передачи знаний».

Госпожа Галантер отметила влияние пандемии на развитие сферы онлайн-образования: «Прирост онлайн-обучения, который наблюдался долгое время, внезапно ускорился [в пандемию] — как в России, так и глобально. Для традиционных образовательных институтов это стало шоком, обнажило неподготовленность инфраструктуры. В это время платформы EdTech и онлайн-школы оказались впереди, удовлетворяя растущий спрос на дистанционное обучение».

«Если говорить про Россию, то до пандемии онлайн-образование только зарождалось,— вспоминает господин Мурадян.— В сфере образования был тренд на живой формат. Но как только дистанционное обучение стало доступно в университетах, в школах, начался сдвиг в понимании того, что онлайн-образование — это норма. А это совершенно другие принципы преподавания и донесения информации». По его словам, онлайн-образование эволюционировало от простого информирования до полноценного обучения, где есть разные форматы подачи материала, обратная связь и проверка полученных студентами навыков.

«Мы в этом плане не стали пионерами. В Оксфорде, в Кембридже онлайн-курсы были достаточно давно. Там мощная модульная система образования, где человек от шага к шагу может отслеживать свой прогресс. И онлайн-платформы уже давно существовали. Но глобально в мире все изменилось именно после пандемии»,— констатирует господин Мурадян.

Вузы идут в онлайн

В процессе формирования ниши онлайн-образования в сфере оформились и новые тренды. Так, Мария Галантер среди них выделила коллаборацию онлайн-школ с высшими учебными заведениями. «Крупные онлайн-школы сотрудничают с университетами, формируя новый образовательный ландшафт». Также, по словам эксперта, за счет интенсивности сокращается время обучения. «Этот подход способствует быстрому освоению навыков и переходу к профессиональной деятельности. При этом становится нормой "вечное обучение", когда все жители мира оценивают платные образовательные услуги как инвестицию в себя»,— рассуждает она. Кроме того, в современном онлайн-обучении эксперт видит упор на развлекательную составляющую для учащихся, прикладной характер обучения, который позволяет применять навыки здесь и сейчас.

Параллельный вектор эволюции онлайн-школ связан с развитием IT. «Интерес к созданию уникальных платформ и инструментов в онлайн-образовании позволяет создавать технологии, которые дополняют обучение и делают его более интерактивным и интуитивным»,— комментирует госпожа Галантер. Новый виток развития онлайн-образования, по ее мнению, связан с развитием искусственного интеллекта.

«Положительным примером служит гибкий формат обучения, который предоставил возможность пересмотреть традиционный образовательный процесс. Это подтверждают статистические данные: заявки на поступление в Гарвард и Йельский университет выросли соответственно на 57 и 38% через год после начала пандемии. Следуя мировым тенденциям, образование стало смешанным, комбинируются онлайн-платформы с традиционными форматами обучения»,— дополнила собеседница издания.

Юрий Мурадян видит главный тренд отрасли в том, чтобы формировать проверяемые практические навыки у студентов. «Чтобы человек после обучения мог действительно что-то конкретное делать, а не просто владеть теорией»,— подчеркивает он. «Например, у нас в коучинге, когда студент оканчивает курс, он уже может проводить коуч-сессию как по международным стандартам, так и стандартам, которые есть в России»,— уверяет эксперт. Среди текущих трендов в онлайн-обучении он отмечает создание образовательной среды с «полным погружением» в практику, а также глобализацию отрасли: «Сейчас можно учиться из любой точки мира и у любого преподавателя»,— говорит коуч.

Господин Мурадян отмечает и отсутствие возрастных границ обучающихся. «Люди 50 лет и старше идут изучать новую профессию — это достаточно серьезный слой рынка. И это уже не то поколение, которое боится цифровых технологий. А молодежь не хочет ждать 18 лет, чтобы получить профессию. Многие хотят обрести ее в 17, в 16. Потому что подросток уже хочет зарабатывать сам»,— указывает он.

Как регулировать онлайн-образование?

Этот вопрос, по мнению экспертов, дискуссионный: с одной стороны, регулирование нужно, с другой — не ясно, как его осуществить. «Отсутствует компетентный орган, владеющий мировыми практиками. Главная цель законов — обеспечение порядка. В инфобизнесе есть свои проблемы — это в первую очередь качество продуктов (клиенту сложно определить качество заранее). Также нет четких договоренностей, документации, стандартов качества из-за молодости сферы»,— поясняет госпожа Галантер. Впрочем, считает она, эти трудности можно решить в рамках имеющегося законодательства. «Новые законы необязательны, но диалог между государством и онлайн-образованием важен»,— считает она.

Господин Мурадян был бы рад законотворческим новеллам для отрасли, чтобы регулировать строгие стандарты качества и регламенты для онлайн-образования. «Мы занимаем очень активную позицию именно в стандартизации онлайн-образования»,— подчеркивает эксперт. По его словам, подобной работой уже занимается президент Федерации профессиональных коучей и наставников Ольга Рыбина, которая разрабатывает профстандарты для коучей.

Юрий Мурадян предлагает создать для участников рынка онлайн-образования специальные экономические зоны. «Эта тема новая, и она нуждается в проработке и в максимальной поддержке со стороны государства и органов»,— убежден он.

Николай Вильчур полагает, что сформулировать общие правила для всей отрасли невозможно. Он считает важным найти баланс интересов бизнеса, государства и общества и предлагает делать упор на поддержу профессиональных сообществ и ассоциаций. «Требуются не жесткие правила, насаждаемые сверху, а помощь в самостоятельном решении задач, включая "чистку рядов"»,— уверен господин Вильчур.

Повышенный интерес государства к сфере инфобизнеса эксперт объяснил широким воздействием участников рынка на общественное мнение граждан по разным вопросам. «Поэтому роль GR-функции в инфобизнесе будет постоянно расти»,— прогнозирует господин Вильчур. «Сильной стороной и одновременно уязвимостью современных онлайн-предпринимателей является публичность»,— соглашается с экспертом госпожа Галантер.

Гендиректор консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Сергей Гебель подтверждает рост интереса государства к отрасли и отмечает первые регуляторные шаги. В частности, речь идет об обязательном лицензировании для наставников. «Нормативное регулирование рынка необходимо, и государство осознает это»,— считает господин Гебель. Он уверен, что рост числа регулирующих норм и правил для отрасли неизбежен.

Риски и точки роста

Среди очевидных рисков для сферы онлайн-образования эксперты называют рост приоритета заработка над качеством. «Сейчас большинство продуктов сфокусировано на продаже, на грамотной упаковке. А фокус должен быть в первую очередь на содержании, на пользе, которую получат студенты, и на том, выйдут ли они готовыми к работе специалистами»,— комментирует господин Мурадян.

«Если речь идет о бизнесе с лидогенерацией через соцсети и личный бренд, риск один: создать некачественный продукт, который разрушит доверие аудитории и испортит репутацию»,— говорит госпожа Галантер. Точкой роста в онлайн-бизнесе эксперт считает технологическое развитие образовательных продуктов, а также инструменты увеличения трафика.

Ольга Головина