Александрова проиграла Соррибес-Тормо в финале турнира WTA 250 в Кливленде

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Саре Соррибес-Тормо из Испании в финале Tennis in the Land. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу испанки.

28-летняя Александрова — 22 ракетка мира. На ее счету четыре титула WTA. Победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе российской сборной. 26-летняя Соррибес-Тормо занимает 95 место в рейтинге теннисисток. У нее теперь два титула WTA.

Tennis in the Land — турнир в категории WTA 250 в Кливленде (штат Огайо, США), проводится на покрытии «хард». Призовой фонд составляет больше $271 тыс. В 2022 году турнир выиграла Людмила Самсонова.

Леонид Уварчев