Президент Венгрии заявила о прогрессе в диалоге по Украине с участием папы Франциска

Президент Венгрии Каталин Новак заявила о прогрессе в переговорах о мирном соглашении между Россией и Украиной при посредничестве папы Франциска. В начале недели Каталин Новак была в Киеве, а после у нее состоялся разговор с папой римским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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Каталин Новак сообщила, что во время визита в Киев у нее был долгий и откровенный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном мирном соглашении. Госпожа Новак отметила, что ее позиция по мирному соглашению схожа с точкой зрения папы Франциска. Вместе с тем она признала, что как такового мирного плана пока нет.

«Однако я по-прежнему убеждена, что теперь мы ближе к реализации проекта мирного соглашения. Мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но больше я ничего сказать не могу»,— заявила Каталин Новак в интервью Il Messagero в ответ на вопрос о том, как она оценивает прогресс в диалоге о мирном соглашении по Украине.

От имени папы Франциска в переговорах по мирному урегулированию между Россией и Украиной участвует его посланник кардинал Маттео Дзуппи. В начале июня он был в Киеве, где говорил с Владимиром Зеленским, в конце июля — в Москве, где у него была беседа с главой РПЦ патриархом Кириллом. Затем он отправился в США.

Анастасия Ларина