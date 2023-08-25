«Жизнь ученого была интересной и насыщенной»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о возлюбленных химика, в том числе о несостоявшейся свадьбе с Софьей Каш и о его побеге от Агнессы Фойгтман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное достояние / Wikipedia Фото: Общественное достояние / Wikipedia

Вновь отправляемся сегодня в Санкт-Петербург. Интересно, что в Северной столице есть целых два музея, посвященных великому нашему химику Дмитрию Ивановичу Менделееву. Один находится на Московском проспекте в доме 19, другой — в его бывшей казенной квартире в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной. На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного — жизнь ученого была настолько интересной и насыщенной, что он заслуживает и 10 музеев, и даже больше.

В ранней юности, например, он отказался танцевать с дочерью аптекаря, девятилетней Софьей Каш. Прошло восемь лет, они встретились в Питере, и Менделеев влюбился. Софья, казалось, тоже. Но перед самой свадьбой (дошло до этого!) она вдруг призналась своему отцу, что под венцом скажет «нет». Тот из жалости сообщил Менделееву, и свадьба расстроилась. Девушка хотела отомстить за тот давний несостоявшийся танец. Молодой химик несколько дней никуда не выходил и ничего не ел.

Позже, в Германии, он сошелся с актрисой Агнессой Фойгтман. Она была крайне ветреной, забеременела неизвестно от кого — Менделеев бежал в Россию, но 17 лет исправно отправлял ей алименты. Женился на женщине по имени Феозва Лещева. Она была старше — в ее объятиях на какое-то время он успокоился. Но уже в свадебном путешествии по Европе начал скандалить, бить посуду.

Однажды развеял по ветру целый кошелек денег. В своем имении Боблово оборудовал кабинет в огромном дупле старого дуба. Жена говорила, что «сидение в дубе» он придумал специально для того, чтобы реже ее видеть. Он действительно потерял к ней интерес. Приударил за горничной, да так, что той пришлось уволиться.

И, наконец, влюбился в 17-летнюю художницу Анну Попову. И чудо — она тоже его полюбила. Дмитрий Иванович добился развода, но оказалось, что еще семь лет после этого нельзя венчаться. Он подкупил священника, но того лишили сана… Александру III говорили, что нельзя давать аудиенцию Менделееву. Женившись во второй раз при живой жене, он не может бывать в приличном обществе. «Это верно,— отвечал император. — У Менделеева две жены, но Менделеев-то у меня один!»