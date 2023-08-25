Мост привел к убыткам

Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации Уфы придется выплатить АО «Уралмостострой» 31,86 млн руб. убытков за односторонний отказ от исполнения контракта. Такое решение приняли арбитражные суды первой и апелляционной инстанции, рассмотревшие иск компании и апелляционную жалобу учреждения. Судебные разбирательства, связанные с муниципальным контрактом, продолжаются с 2020 года. Ранее компания пыталась обязать мэрию исполнить обязательства по договору, однако суды отказали в заявленных требованиях. Юристы полагают, что решения судов останутся в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Отказ от строительства моста через реку Белую в створе Интернациональной улицы в Уфе может обойтись Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы в 31,86 млн руб. Эту сумму компания «Уралмостострой», по итогам торгов получившая право на строительство, отсудила у ведомства в качестве убытков в двух арбитражных инстанциях.

Как следует из материалов дела, контракт на строительство моста стоимостью 8,7 млрд руб. был заключен с «Уралмостостроем» в апреле 2020 года. В тот же день управление предложило подрядчику расторгнуть контракт, мотивировав это прекращением финансирования строительства объекта на 2020 и 2021 годы. В ноябре 2020 года бывший глава минтранса Башкирии Алан Марзаев объяснил причины отказа от строительства моста тем, что республика этот проект «собственными силами не вытянет» и необходимо федеральное финансирование. «Уралмостострой» пытался в арбитражных судах признать недействительным отказ УСРДИС от исполнения контракта, но проиграл в трех инстанциях.

В декабре 2022 года «Уралмостострой» подал новый иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просил взыскать заказчика 31,86 млн руб. убытков, возникших из-за необходимости предоставления банковской гарантии по контракту. Требования были удовлетворены в полном объеме. Суд, в частности, установил, что подрядчик понес убытки в результате расторжения договора.

Представитель ответчика в апелляционной инстанции заявлял, что УСРДИС отказалось от исполнения контракта по независящим от него обстоятельствам — из-за распоряжения правительства Башкирии об отказе о финансировании строительства моста. Кроме того, подрядчик, отмечал он, инициировал несколько судебных процессов, связанных с исполнением спорного контракта, и продолжал обслуживать банковскую гарантию.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, что отказ заказчика от договора подряда предполагает возникновение у подрядчика права на возмещение убытков, причиненных прекращением договора. Суд также указал, что отозвать банковскую гарантию мог только заказчик, а он сделал это лишь в марте 2022 года, чем способствовал увеличению суммы убытков.

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили «Ъ-Уфа», что намерены подать кассационную жалобу.

Старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Станислав Соболев отмечает, что выводы судов представляются верными.

«Позиция о возможности взыскания в качестве убытков расходов, связанных с выдачей банковской гарантии по муниципальному контракту, была высказана Верховным судом еще в 2019 году: в случае немотивированного отказа заказчика от монопольного контракта у подрядчика возникает право на взыскание убытков, поскольку, с одной стороны, подрядчик несет расходы, которые составляют ущерб, а с другой — в действиях исполнителя отсутствует факт упроченного (неправомерного) поведения. Гражданский кодекс РФ в качестве общего правила предусматривает, что в случае немотивированного отказа заказчика от договора подряда у другой стороны возникает право на взыскание убытков. Исходя из описанных обстоятельств дела, общество «Уралмостострой» не получило какой-либо оплаты от муниципального заказчика, но при этом вынуждено было нести расходы с получением банковской гарантии именно по этому договору, что является подтверждением наличия причинно-следственной связи»,— полагает юрист.

Такого же мнения придерживается судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. «Решение полностью обоснованно, поскольку заказчик не предвидел и не обосновал должным образом в своей апелляционной жалобе того обстоятельства, что истец получил убыток по обслуживанию банковской гарантии, а она являлась безотзывной. Таким образом из-за одностороннего отказа от исполнения договора, которое не опровергается судом и является законным правом заказчика, подрядчик все равно получил убытки, так как заказчик должен был своевременно создать условия для ускорения процесса от отказа от пользования взятыми кредитными средствами, но он это не сделал. Право заказчика на одностороннее расторжение договора не освобождает его от обязанности отвечать за сформированные убытки подрядчика, если они возникают в том числе и из-за его бездействий. Полагаю, что кассация оставит требование пересмотреть решение без удовлетворения»,— прокомментировал он.

Наталья Балыкова