Гособвинение откликнулось на призыв

Вчера в Кировском райсуде Уфы прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении башкирской националистки Рамили Галим (ранее носила фамилию Саитова). По версии следствия, осенью 2022 года она опубликовала в интернете призывы к дезертирству. Подсудимая вину не признает, заявляя, что в деле нет состава преступления. Вчера она ходатайствовала об отводе судьи и помощника прокурора, но ей было отказано. Рассмотрение дела по существу назначено на 9 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамиля Галим настаивает на своей невиновности

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Рамиля Галим настаивает на своей невиновности

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Кировском райсуде Уфы под председательством судьи Артура Сулейманова прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении башкирской националистки Рамили Галим (внесена в список террористов и экстремистов). Она обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

Поводом к судебному разбирательству послужил двухминутный видеоролик в YouTube, опубликованный подсудимой в ноябре 2022 года, в котором подсудимая обращалась к мобилизованным жителям Башкирии. По мнению следствия, в словах Рамили Галим содержались призывы к дезертирству.

После начала заседания госпожа Галим ходатайствовала об отводе судьи и помощника прокурора Кировского района Ильдара Тактамышева. Она полагает, что уголовное дело должно слушаться в Уфимском гарнизонном военном суде.

«Мы имеем районного прокурора в зале суда вместо военного прокурора, районного судью — вместо военного, и меня в качестве заложницы. В рамках районного суда рассуждать о военном преступлении — это нонсенс»,— отметила Рамиля Галим, добавив, что уголовное дело неоходимо вернуть прокурору для допрасследования.

Ходатайство подсудимой поддержал ее адвокат Андрей Макшанов. «Сложившаяся судебная практика говорит о том, что если ранее судья принимал промежуточные решения, в том числе об аресте или продлении содержания под стражей и в результате данных решений — в тексте определения или непосредственно в судебном заседании — делал вывод о доказанности вины в отношении задержанного обвиняемого, то, соответственно, в целях исключить дальнейшее непредвзятое отношение, необходимо поручать рассмотрение дела по существу иному судье, не участвующему ранее в принятии промежуточных решений»,— сказал адвокат.

Ильдар Тактамышев был против удовлетворения ходатайства. По его мнению, в частности, судья, рассматривая ранее вопрос о мере пресечения, не делал выводов о виновности подсудимой.

Рамиля Галим в ответ заявила, что представитель прокуратуры наравне с судьей «идет на поводу у собственных ошибок». «Я должна быть в военном суде, если вы считаете, что я призывала к военному преступлению»,— резюмировала она.

Пробыв в совещательной комнате около одного часа, Артур Сулейманов отказал подсудимой в удовлетворении ходатайства.

Далее стороны обсудили продление меры пресечения Рамили Галим (арестована в мае). Помощник прокурора предложил оставить подсудимую под стражей, мотивировав тем, что она может скрыться от судебного разбирательства или оказать влияние на свидетелей.

Рамиля Галим в ответ заявила, что этот вопрос неразрывно связан с вопросом подсудности уголовного дела. Ее прервал судья. «По поводу продления меры пресечения, — начал Артур Сулейманов. — Вы не возражаете? Просите отпустить?» На это подсудимая заявила, что «категорически» возражает против содержания под арестом и считает себя невиновной.

«Я признала, что разместила то видео в своем YouTube-канале, но состава преступления там нет. Обращение было адресовано мобилизованным, а они военнослужащими не являются. Это просветительский ролик, я просвещала гражданских лиц»,— заявила Рамиля Галим.

Андрей Макшанов, в свою очередь, попросил о смягчении меры пресечения. По его словам, подзащитная не имеет возможности влиять на свидетелей, поскольку все они были допрошены во время следствия и, будучи предупрежденными об ответственности за дачу ложных показаний, менять их на суде не станут. Также он, в частности, указал на негативное влияние СИЗО на здоровье подзащитной.

Пробыв в совещательной комнате около 20 минут, Артур Сулейманов решил оставить подсудимую под стражей до 13 октября.

Этот судебный процесс не первый для Рамили Галим. В ноябре 2021 года ее признали виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ). Тогда подсудимую приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-

поселении. В августе 2022 года она освободилась из заключения.

Рассмотрение текущего уголовного дела по существу начнется 9 октября.

Венера Хисамова