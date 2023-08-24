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Коммерсантъ FM
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Обменяли на пилотов и посадили

Заочно осужден украинский нацгвардеец, участвовавший в веерных обстрелах из миномета

Верховный суд ДНР вынес приговор солдату запрещенного в России подразделения национальной гвардии Украины «Азов» Максиму Онипченко. По данным следствия, вместе с сослуживцами он участвовал в так называемых веерных обстрелах жилой зоны Мариуполя из 120-миллиметрового миномета и разрушил здание школы. Поскольку националиста в числе других азовцев обменяли на пленных россиян, 24 года строгого режима он получил заочно.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов уголовного дела, рассмотренных судом, следовало, что уроженец села Новонатальевка Харьковской области Украины Онипченко с июля 2021 года проходил военную службу по контракту в войсковой части 3057 (националистический полк «Азов») вооруженных сил Украины в должности номера расчета минометной батареи и звании солдата.

В ходе следствия и суда, отметили в Главной военной прокуратуре, было установлено, что в период с 5 по 10 марта 2022 года с территории возле Нового кладбища Мариуполя, что на Флотской улице, а с 12 марта по 14 апреля из Приморского парка (проспект Нахимова) бойцы «Азова», среди которых был солдат Онипченко, произвели порядка 300 выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм из полкового миномета образца 1938 года.

Обстрелы в материалах дела, расследованного СКР, назывались неизбирательными, веерными и не обусловленными военной необходимостью.

Они привели к повреждению жилых домов, здания МБОУ «Бердянская школа» и других объектов. Находившиеся в них мирные жители не пострадали только потому, что успели убежать из зоны поражения или укрыться в подвалах.

В результате, учитывая позицию прокуратуры объединенной группировки войск и сил в Донбассе, суд ДНР признал Онипченко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств), ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), а также ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества) УК, приговорив его к 24 годам колонии строгого режима.

Его взяли в плен после ранения еще весной прошлого года, однако затем, в мае 2023 года, в числе других 45 бойцов запрещенного «Азова», в том числе трех женщин, обменяли на пленных российских военных. Среди последних, как сообщало тогда Минобороны РФ, были трое пилотов сбитых самолетов, которым в плену «грозила смертельная опасность».

Николай Сергеев

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