Сибирь на карте «Мира»

В течение последних полутора лет банковские карты в России работают без поддержки со стороны международных операторов. Тем не менее эксперты позитивно оценивают сложившуюся ситуацию — на территории страны произошло полное замещение зарубежного функционала отечественными решениями. Препятствием на пути дальнейшего развития рынка платежных услуг может стать дефицит чипов для платежных карт, однако представители банков говорят о возможности проведения расчетов без физического носителя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К июню «Мир» занял 48,98% сибирского рынка, оставив своим конкурентам чуть больше половины объема: Visa — 25,9%, MasterCard — 25,8%

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ К июню «Мир» занял 48,98% сибирского рынка, оставив своим конкурентам чуть больше половины объема: Visa — 25,9%, MasterCard — 25,8%

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации Сибирского главного управления Банка России, в Сибирском федеральном округе (СФО) количество выданных банковских карт продолжает расти: если за 2021 год темп прироста составил 10%, за 2022 год — 15%, то за первое полугодие 2023-го объем выданных банковских карт увеличился на 3,3% и составил 45,8 млн единиц. В результате прошлогодняя динамика сибирской эмиссии хорошо совпадает с общероссийскими показателями.

Так, по данным Банка России, на начало апреля 2023 года общее количество карт в обращении достигло 408 млн штук, а прирост банковского «пластика» за первый квартал 2023 года составил 11,4 млн единиц (+2,89%). Это сопоставимо с абсолютными итогами первого квартала прошлого года, большую часть которого в России работали МПС Visa и Mastercard — тогда квартальный прирост банковских карт составлял 12,4 млн единиц (+3,71%), а годовой — 49,2 млн (+14,72%).

При этом отдельные банки на территории СФО демонстрируют более высокие достижения, чем в среднем по Сибири. Так, управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин сообщает, что с января по июнь 2023 года новосибирцы оформили в ВТБ на 25% больше дебетовых карт, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выше среднесибирского прироста банковских карт оказалась и эмиссия банка «Открытие»: по информации пресс-службы кредитной организации, в первом полугодии 2023-го прирост продаж дебетовых карт составил +14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Основной прирост (+19%) показала физическая сеть, тогда как продажи в дистанционном канале доставки карт на дом остались примерно на том же уровне»,— сообщает представитель банка.

Карточная национализация

Положительная динамика рынка банковских карт стала возможной благодаря стабильному функционированию с марта прошлого года национальной системы платежных карт (НСПК), которая фактически замкнула на себя оборот всего российского банковского пластика, обеспечивая на равных условиях проведение транзакций по картам МПС и «Мир» без участия иностранных операторов.

С 10 марта 2022 года в России прекратили работу международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard, однако сибиряки, как и все россияне, не ощущают серьезных последствий такого решения — по крайней мере, при расчетах внутри страны, отмечают эксперты. По мнению заместителя управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПАО «Пром­связьбанк» (ПСБ) Александра Шишкина, ситуация с уходом международных платежных систем практически не отразилась на функционале банковских карт в России. Клиентам по-прежнему доступно совершение большинства банковских операций на территории страны: платежей, переводов, снятия наличных.

«Мир» пополам

Система НСПК обеспечила бесперебойную работу карт МПС на территории России, что дало возможность отечественным банкам самостоятельно продлевать срок действия Visa и Mastercard — вплоть до полной отмены таких сроков. Следствием этого стала до сих пор достаточно большая, хоть и медленно снижающаяся доля международных карт, находящихся в обороте. Карты «Мир» со своей стороны наращивают присутствие на рынке. Как сообщает СибГУ БР, в 2021 году объем выпущенных банковских карт «Мир» достиг паритета по средним объемам (от 30% до 35%) эмитированных Visa и MasterCard. А уже в начале 2023 года в Сибири доля карт «Мир» в общем объеме выросла до 44,5% (19,7 млн), а карт МПС — сократилась: Visa — 27,6% (12,2 млн), MasterCard — 28,4% (12,6 млн).

В течение 2023 года это соотношение продолжало изменяться в пользу карт «Мир», и к июню «Мир» занял 48,98% сибирского рынка, оставив своим конкурентам чуть больше половины объема (Visa — 25,9%, MasterCard — 25,8%). Есть все основания предполагать, говорят аналитики, что уже в текущем году количество карт «Мир» превзойдет совокупные объемы пластика МПС.

В дальнейшем не исключено и ускорение вытеснения карт МПС — в частности, из-за физического ограничения количества карт МПС на территории России. «На данный момент мы предлагаем своим клиентам карты платежной системы «Мир», запасы пластика МПС Visa и MC закончились»,— сообщает пресс-служба банка «Открытие». При этом Александр Шишкин уверен, что национальная платежная система стала хорошей альтернативой ушедшим международным сервисам, она автономна и ее работоспособность не зависит от международных факторов.

Pay-место пусто не бывает

Одним из последствий ухода с российского рынка международных платежных систем стала невозможность использования сервисов Apple Pay и Google Pay, которые к марту прошлого года уже стали привычными для россиян инструментами оплаты товаров и услуг. Росту их популярности способствовали и годы пандемии — бесконтактные pay-сервисы воспринимались как один из элементов обеспечения личной безопасности.

Однако к этому времени российская платежная система уже предлагала аналогичные сервисы на основе все той же карты «Мир» — так, банк «Россия» объявил о запуске этого продукта еще в 2019 году. И уход международных платежных систем с российского рынка ускорил развитие как национальной карты «Мир», так и отечественных сервисов на ее основе, считает господин Никулин. В результате по итогам 2022 года количество кредитных организаций, клиенты которых могут оплачивать покупки с использованием мобильного бесконтактного платежного приложения Mir Pay, выросло до 149 — об этом сообщил Банк России в своем последнем годовом отчете.

Сегодня одновременно с Mir Pay от НСПК действуют и аналогичные системы бесконтактной оплаты ряда коммерческих банков — в частности, Сбера (SberPay), Тинькофф-банка (Tinkoff Pay), Альфа-банка (Alfa Pay).

По информации Сбербанка, за семь месяцев 2023-го года оборот сервиса SberPay Online превысил 7,2 млрд руб. — это в 3,3 раза больше, чем сумма за аналогичный период 2022 года.

ВТБ прогнозирует дальнейшее восстановление рынка бесконтактной оплаты в России. «По оценке банка, к концу следующего года каждая пятая транзакция в магазинах будет проходить с помощью pay-сервисов»,— говорит Сергей Никулин.

Есть ли жизнь без чипа?

Развитию отечественной системы банковских карт может препятствовать недостаточный объем выпуска микрочипов для них. По информации „Ъ“, в марте прошлого года банки оценивали свою потребность в 120 млн карт, а возможности российского производителя были в шесть раз меньше. В такой ситуации обращает на себя внимание развитие систем платежей, не использующих физические носители информации в виде банковских карт. Так, эксперты банка ВТБ отмечают, что карты продолжат вытесняться иными способами оплаты. «Рост доли бесконтактных операций возможен за счет альтернативных способов оплаты (стикеров, СБП-платежей и т.д.), которые будут доступны также и владельцам смартфонов на iOS»,— объясняет Сергей Никулин. По его данным, СБП за счет удобства и отсутствия комиссии в рамках лимита продолжит активное «поглощение» других типов операций, в частности, переводов по картам и реквизитам. И уже к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и составит 13% от всех карточных операций.

«С началом работы системы быстрых платежей держатели карт получили дополнительные возможности по оплате товаров и услуг — совершать покупки стало возможно без „пластика“. Таким образом, у привычных pay-сервисов появилась альтернатива»,— подтверждает Александр Шишкин.

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Сибирского филиала ПСБ в качестве аналога классической карты видит и новую банковскую разработку — цифровую карту. По словам господина Шишкина, она обладает всеми привилегиями стандартной дебетовой карты, имея существенное преимущество перед последней — мгновенный выпуск и возможность использования через несколько минут после заказа.

«У каждого способа оплаты есть целевая аудитория, которая во многом зависит от специфики оказания услуг и требований к скорости осуществления расчетов»,— резюмирует представитель СибГУ БР. По мнению регионального управления российского мегарегулятора, важна добровольность выбора гражданами способа совершения платежа. А наличие вариативности расчетов гарантирует платежный суверенитет страны.

Игорь Степанов