Жителя Хакасии осудили за фейковое сообщение о террористе-смертнике

Черногорский городской суд Хакасии приговорил к шести месяцам ограничения свободы работника золотодобывающей компании за ложное сообщение о террористе-смертнике. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

Согласно версии следствия, в октябре 2022 года 44-летний обвиняемый позвонил на телефон Центра обработки вызовов экстренных служб (112) и сообщил о прибытии поездом в Абакан террориста-смертника для совершения теракта. В ходе проверки информация о бомбе не подтвердилась. В действиях предполагаемого террориста-смертника, который оказался родственником звонившего, силовики не заподозрили ничего подозрительного.

Правоохранители возбудили уголовное дело о ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения). Подследственный вину в инкриминируемом преступлении признал, оказывал активное содействие сотрудникам органов безопасности.

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Илья Николаев