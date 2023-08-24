Экологические точки пошли через запятые

Компания — разработчик «Экопоинт» (резидент Сколково), реализующая в Нижнем Новгороде пилотный проект по внедрению автоматических пунктов по приему вторичного сырья, попросила поддержки у депутатов заксобрания. Инвестор за 18 млн руб. намерен установить в городе 30 «умных» пунктов, приобретающих у нижегородцев макулатуру, пластиковую и алюминиевую тару для последующей переработки. Но проект тормозится: у города трудно получить небольшие участки для установки автоматов, а управдомы в жилых комплексах просят за это несоизмеримую арендную плату. Депутаты и чиновники областного правительства обещали помочь и найти места для экопунктов с искусственным интеллектом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнем Новгороде экспериментируют с автоматическим сбором вторсырья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Нижнем Новгороде экспериментируют с автоматическим сбором вторсырья

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания «Экопоинт», разрабатывающая и производящая «умные» экопункты по приему вторсырья, представила свой стартап в областном заксобрании. В Нижнем Новгороде пока установлены 11 аппаратов обратного вендинга, но в планах компании установить 30 автоматов. Они могут принимать у жителей бумагу, картон, пластиковые бутылки и алюминиевые банки — плата за утиль перечисляется на банковские карты по номеру телефона. Как рассказал директор ООО «Экопоинт» Антон Турченко, в компании продолжают разработки, чтобы автомат в скором времени смог распознавать другие полезные бытовые фракции: пленку, стеклянные бутылки и банки, электронный лом.

«На текущий момент мы единственные в России, кто платит живые деньги за вторсырье посредством системы быстрых платежей, а применение технологий искусственного интеллекта позволяет определять тип, качество и количество вторсырья. Любой объект, который способен различить человеческий взгляд, наша технология позволяет идентифицировать с точностью выше 97%, даже смятые предметы. Удаленно мы контролируем заполняемость емкости экопункта в четыре кубометра. Сам аппарат работает круглосуточно и подает сигнал, если переполнен», — пояснил Антон Турченко, добавив, что сдаваемые бутылки лучше все-таки мыть.

Описав технологии машинного зрения, инвестор рассказал, что серийный выпуск автоматов они планируют в конце года: в ТОСЭР Володарска завершается строительство предприятия. С ростом сбора вторсырья компания также планирует организовать свою заготовительную базу, чтобы накапливать утиль и продавать переработчикам напрямую. Однако инновационный инвестпроект стоимостью 18 млн руб. по установке экопунктов в Нижнем Новгороде пробуксовывает. Под установку экопункта нужно четыре квадратных метра, но нигде нет публичной информации о наличии подходящих земельных участков муниципальной или госсобственности. «Мы обращаемся в администрацию Нижнего Новгорода, спрашиваем, можно ли в определенном месте установить экопункт. Только через месяц приходит ответ. Очень длительные процедуры согласования с ресурсоснабжающими организациями — не проходят ли под землей какие-либо коммуникации. С начала лета ожидаем согласования с водоканалом, и уже не верим, что его получим. В результате у нас только два автомата из 11 стоят на муниципальных участках, все остальные — на частных землях», — посетовал директор «Экопоинта». Он также пожаловался на трудности с подключением экопунктов к электросетям и жадность нижегородских управдомов. В крупных жилых комплексах у компании за четыре «квадрата» просят арендную плату от 30 тыс. руб. в месяц, при том что аппарат пока собирает вторсырья только на 10 тыс.

Комитет по экологии заинтересовала как сама технология, так и проблемы сколковских инноваторов с местной бюрократией. Депутаты наперебой стали предлагать места для установки автоматов вторсырья в Нижнем Новгороде и попросили инвестора подготовить перечень из 30–40 подходящих мест для согласования с администрацией. Депутат Татьяна Гриневич попросила установить аппарат возле своего дома, взамен обещав посодействовать в появлении экопунктов в ЖК «Цветы» и «Новая Кузнечиха». Зампред правительства Нижегородской области Вячеслав Горев посулил организовать встречу с городской администрацией и оперативно решить вопросы с участками в городе и на территории ЖК: «Проблемы я здесь не вижу, как и с ресурсоснабжающими организациями — отработаем».

Конкуренции с действующей сетью экопунктов «Исток», где макулатуру, пластик и прочее вторсырье у нижегородцев принимают люди, а не роботы, в «Экопоинте» не видят. По словам Антона Турченко, они ставят свои автоматы на удалении от точек «Истока», в целом Нижнему Новгороду для охвата горожан нужно не менее сотни пунктов приема вторсырья, и сбор утиля для них вторичен. Основным бизнесом «Экопоинта» он назвал разработку и производство автоматических экопунктов, которые компания намерена продавать в другие города. Гендиректор ГК «Исток» Денис Тавров заметил, что ему очень импонирует компания «Экопоинт», он верит в прогресс и роботов, но пока они не заменят приемщиков вторсырья. «Сама идея очень крутая, но у них пока малое количество принимаемых фракций и сложные условия сдачи — например, картон должен быть строго определенного размера, что сразу неудобно. Ребята молодцы, что экспериментируют, думаю, со временем они разовьются», — заключил господин Тавров.

Роман Кряжев