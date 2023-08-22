Стоимость создания Российской орбитальной станции станет известна к концу года

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов сообщил, что стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) станет известна к концу года.

«Это будет понятно, когда все материалы соберутся в кучу в конце года»,— сказал господин Ельчанинов ТАСС на открытии выставки «Российская орбитальная станция: архитектура будущего».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что завершение строительства РОС запланировано на 2032 год. Главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического, модуля станции запланирован на конец 2027 года, остальных модулей — на 2028–2030 года. В конце июля господин Борисов сообщал, что эскизный проект РОС отправлен на экспертизу в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса».

Подробнее о станции — в материале «Ъ FM» «Амбиции орбитального масштаба».

Олеся Павленко