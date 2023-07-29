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Коммерсантъ FM
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Эскизный проект Российской орбитальной станции отправлен на экспертизу

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» передала эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС) в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса» на экспертизу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на полях саммита Россия—Африка. Эскизный проект будет проходить защиту в августе.

Господин Борисов в апреле говорил, что окончание строительства РОС запланировано на 2032 год. Главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического, модуля станции запланирован конец 2027 года. Остальные модули планируют запустить в 2028–2030 годах. Президент Владимир Путин считает, что РОС должна стать форпостом России, «служить изучению и освоению космоса».

Подробнее о станции — в материале «Ъ FM» «Амбиции орбитального масштаба».

Леонид Уварчев

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