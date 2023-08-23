«Зверям» снова отворили дверь в Петербург

Ополчившиеся против группы «Звери» петербургские парламентарии смягчили свое отношение к коллективу после поездки фронтмена музыкального коллектива Романа Билыка на Донбасс, где он исполнил песни перед военными в зоне проведения спецоперации. Ранее парламентарии предложили запретить команде выступать в Санкт-Петербурге и вовсе признать музыкантов иноагентами, сославшись на то, что они не поддержали действия российской армии. Проблем поп-рокерам также добавили патриотические блогеры и общественники, при содействии которых «Зверям» отменили концерт в рамках ПМЭФ-2023. Под угрозой оказалось и их выступление в Петербурге на День знаний. Депутат Госдумы РФ от Петербурга Михаил Романов считает, что теперь группе можно и выступить, но отзывать поданные им запросы в Генпрокуратуру не спешит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом стараниями блогеров и политиков отменили выступление группы «Звери» в рамках Петербургского международного экономического форума. Теперь рекламой их концерта снова увешан весь город

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Летом стараниями блогеров и политиков отменили выступление группы «Звери» в рамках Петербургского международного экономического форума. Теперь рекламой их концерта снова увешан весь город

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обвиненный в «антироссийских взглядах» 45-летний солист группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) посетил Донбасс и провел несколько выступлений перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад». Видео опубликовал военкор Семен Пегов в телеграм-канале War Gonzo. «Под Угледаром, где проходили прифронтовые концерты, нынче жарко. Тут стадион не соберешь. Приходится брать количеством выступлений. Кто смог вырваться на полчаса из пыла сражений, тот и попал на концерт. А концертов за день проходит несколько»,— говорится в сообщении.

Ролик широко разошелся в сети и получил одобрение среди патриотических блогеров и активистов, многие из которых ранее выступили с резкой критикой коллектива и лично фронтмена. Так, общественники из Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) во главе с Виталием Бородиным написали письмо в адрес генпрокурора Игоря Краснова, где, в частности, говорилось, что Роман Билык и его группа якобы высказались против СВО, а после 2014 года отказывались от концертов в Крыму. Теперь же в ФБПК заявили, что поступок артиста — это «самая настоящая гражданская позиция».

В период, когда группа находилась в опале, ей, помимо прочего, стараниями блогеров и политиков отменили концерт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). В частности, против «Зверей» выступил депутат петербургского ЗакСа Константин Чебыкин («Единая Россия»). Парламентарий высказался, что выход поп-рокеров на сцену в Петербурге — это «оскорбление всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность интересов России и ее населения». Но сейчас в разговоре с «Ъ-СПб» он отметил, что поездка на Донбасс «показала ребят с другой, положительной, стороны», и выразил надежду, что музыканты продолжат выступать перед бойцам на передовой и в госпиталях. «Ну, может, после наших заявлений все и изменилось»,— предположил единоросс.

В июле депутат Госдумы от Петербурга («Единая Россия»), первый заместитель председателя комитета по контролю, член фракции Михаил Романов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности концертного агентства Nebo Records, которое занимается организацией выступлений «Зверей». В случае обнаружения нарушений он призвал принять меры — вплоть до приостановления деятельности компании и рассмотрения вопроса о включении Ромы Зверя и его команды в перечень иностранных агентов.

Кроме того, депутат заявил, что запланированный на 1 сентября концерт группы в Санкт-Петербурге также необходимо отменить. «С учетом того, что основная аудитория "Зверей" — молодежь, дальнейшая трансляция их произведений с российских концертных площадок и в эфире российских СМИ может повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества»,— говорится в запросе.

После поездки музыканта на передовую господин Романов высказал мнение, что выступление в Петербурге можно и разрешить, однако, отметил он, прокурорская проверка все равно должна пройти до конца.

Каких-либо записей на страницах группы и самого Ромы Зверя касательно проведения специальной военной операции сейчас не найти. Ряд изданий утверждает, что сообщения были удалены. Концертный график коллектива распланирован до конца осени. В нем, в том числе, есть выступление в Петербурге 1 сентября.

Андрей Кучеров