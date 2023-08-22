Власти Латвии дадут россиянам дополнительное время для сдачи экзамена по языку

Правительство Латвии на закрытом заседании поручило МВД подготовить поправки в закон об иммиграции. Они будут позволять гражданам России получить временный вид на жительство (ВНЖ) сроком на два года, чтобы пересдать экзамен по латышскому языку.

Глава МВД Латвии Марис Кучински заявил латвийскому телевидению, что такая мера объясняется риском провокаций из-за возможной депортации россиян. По словам министра, около 10 тыс. россиян провалили экзамен по латышскому. Предполагается, что за два года действия временного ВНЖ россияне смогут выучить или лучше подготовиться к экзамену, а также решить проблемы с документацией без риска быть депортированными.

Согласно закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истекает 1 сентября 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии, они должны получить статус постоянного жителя ЕС, для чего им необходимо подтвердить знание языка на уровне А2. В процессе продления временного ВНЖ в настоящее время находятся примерно 25 тыс. россиян.