Демонетизация льгот

Смольный планирует решить вопрос о предоставлении льготникам — пенсионерам и инвалидам — права на бесплатный проезд в общественном транспорте после 2024 года. Если правительство примет новую меру соцподдержки, то городской бюджет недополучит за год 5,4 млрд рублей. Сейчас пенсионеры получают денежную компенсацию, на которую могут приобрести проездной со скидкой. Люди с инвалидностью при определенных условиях могут рассчитывать на бесплатный проезд в подземке. В начале 2000-х годов льготы — в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте для ряда категорий — заменили на денежные выплаты из федерального бюджета. Закон, который в народе назвали «монетизацией льгот», восприняли протестом, однако его все-таки приняли. Введение бесплатного проезда сейчас может стать обратным законом с эффектом «демонетизации». Эксперты уверены, что новая мера — скорее вынужденный шаг, связанный с социально-экономической ситуацией в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монетизация льгот прошла в России в 2004–2005 годах. И она вызвала первый массовый протест нулевых

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Монетизация льгот прошла в России в 2004–2005 годах. И она вызвала первый массовый протест нулевых

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

О том, что в городе может появиться новая льгота для определенных категорий граждан, рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков в ответе на запрос депутата петербургского парламента от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Марины Шишкиной. Она в своем обращении просила наделить пенсионеров и инвалидов всех категорий натуральной льготой в виде бесплатного проезда, сохранив при этом их право на ежемесячную денежную выплату. «Сегодня эти деньги льготники могут потратить по своему усмотрению, в том числе — на покупку месячного льготного именного проездного билета стоимостью 726 рублей, что почти в пять раз ниже полной стоимости "карточки"»,— написала госпожа Шишкина в посте в telegram-канале. По данным депутата, в Петербурге сейчас проживает около 1,6 млн граждан, имеющих право на льготный билет.

Вице-губернатор пояснил, что вопрос бесплатного проезда «прорабатывается исполнительными органами госвласти». Решение, по словам господина Полякова, будет принято не ранее 2024 года и «будет зависеть от бюджетных возможностей города исходя из текущей социально-экономической ситуации». За первое полугодие текущего года, по данным господина Полякова, городской бюджет недополучил от поездок, совершенных по льготному билету, 7,8 млрд рублей. За год, по подсчетам чиновника, сумма недополученных доходов составит 15,6 млрд. Если город примет новую льготу и пенсионеры и люди с инвалидностью получат право на бесплатный проезд, то городской бюджет потеряет за год еще 5,4 млрд. Госпожа Шишкина считает, что Петербург «может себе это позволить».

По мнению главного редактора портала TransportSPb Владислав Булгаков, эта сумма не скажется негативно на городском бюджете. Он полагает, что сделать бесплатный проезд может быть даже выгоднее, чем просто раздавать деньги.

«При средней пенсии по старости в Петербурге около 20 тыс. рублей, ускоряющемся росте цен и инфляции введение бесплатного проезда для пенсионеров могло бы стать существенной поддержкой для горожан. Мы в начале пути. Я рада, что городское правительство согласилось с тем, что это решение принимать необходимо, и даже обозначило обозримые сроки»,— прокомментировала «Ъ-СПб» госпожа Шишкина. Она отметила, что фракция СРЗП намерена приступить к формулировке правовой основы для этого шага. Внести изменения понадобится в Социальный кодекс города. Кроме того, по словам депутата, со стороны исполнительных органов власти потребуется соответствующее обновление транспортной информационной системы.

Так называемую «монетизацию льгот» провели в 2004–2005 годах. Тогда Госдума приняла закон, согласно которому льготы для 14 млн российских инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, блокадников и доноров заменили на денежные выплаты из федерального бюджета в размере от 500 до 2 тыс. рублей. Новую меру встретили митингами: пенсионеры вышли на протест против монетизации льгот. В некоторых районах Московской области местные жители перекрывали дороги, выступая в первую очередь против отмены бесплатного проезда на транспорте.

С 1 января 2005 года на замену, в том числе, бесплатному проезду пришла ежемесячная денежная выплаты (ЕДВ). В соответствии с Социальным кодексом Петербурга пенсионерам, не имеющим других льготных категорий, предусмотрена ЕДВ за счет средств городского бюджета. Кодекс также предусматривает для отдельных категорий граждан право на приобретение льготного билета для проезда на наземном транспорте и метро. Сейчас мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет соответственно, ежемесячно выплачивают 726 рублей. Ровно столько стоит транспортная карта в Петербурге в 2023 году. Для пенсионеров старше 78 лет размер выплаты составляет 2411 рублей. При этом проезд на пригородных электричках для пенсионеров бесплатный с 2019 года.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, бесплатный проезд может быть скорее вынужденной мерой в нынешней ситуации, чем позитивным новым шагом. «Начало 2000-х годов — это активный рост экономики, активный рост доходов населения. Это крепкий рубль, стабильность в экономике, уверенность в завтрашнем дне и понимание, что на деньги можно решить все свои проблемы. В той в ситуации такая социальная поддержка, нефинансовая, казалась уже неэффективной. Сейчас мы переходим в другую ситуацию: мы видим рост инфляции, постоянный рост цен на товары и услуги, девальвацию рубля. И в этой ситуации социальная защищенность за счет того, что люди получают деньги, уже не воспринимается как защищенность. Поэтому возвращаются к вопросу фиксированных льгот и к социальной помощи немонетизированными методами»,— объясняет эксперт.

Надежда Ярмула