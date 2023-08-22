Пролив Дарданеллы закрыли для судоходства из-за лесного пожара

Минтранс и судоходное агентство Турции сообщили, что сегодня, 22 августа, был закрыт для судоходства пролив Дарданеллы: соединяющий Эгейское море с Мраморным. Причина — лесной пожар в провинции Чанаккале.

Движение было приостановлено в обоих направлениях с 18:45 мск. В связи с этим с одной стороны пролива ожидают прохода 15 судов, с другой — 19, сообщает агентство Reuters.

В судоходном агентстве пояснили, что к тушению пожара привлекли самолеты, который забирают воду из пролива, и значительные габариты некоторых судов могут помешать им в работе.

В Минтрансе сообщили, что если пожар приблизится к набережной, то буксиры отведут пришвартованные суда на безопасное расстояние. Частично открыть пролив для судоходства планируется завтра, 23 августа, утром.

Чанаккале — турецкий город-порт, административный центр ила Чанаккале. Расположен на полуострове Малая Азия, у входа в залив Чанаккале на побережье пролива Дарданеллы.

Сегодня, 22 августа, по неизвестной причине в лесной зоне возле села Каядере вспыхнул пожар. Огонь распространяется под действием ветра. Эвакуированы шесть близлежащих деревень. На данный момент в безопасные зоны перевозится крупный рогатый скот. В тушении пожара участвуют 30 самолетов и большое количество наземной техники.