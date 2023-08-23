Экс-судья возместит ущерб Надежде Цапок

Как стали известно «Ъ», в Волгограде вынесен приговор бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, которая признана виновной в мошенничестве со средствами семьи Цапок. Суд признал, что в 2014 году Светлана Мартынова участвовала в организации незаконной схемы, позволившей списать с банковского счета Надежды Цапок 92 млн руб. Ранее Светлана Мартынова получила семь лет колонии за хищение средств владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко, с учетом прежнего приговора ей назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый срок экс-судья получила в 2018 году в Ростове

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Первый срок экс-судья получила в 2018 году в Ростове

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Волгоградский областной суд признал бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в пособничестве при фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 33, ст.303 УК РФ). В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области «Ъ» сообщили, что Светлане Мартыновой назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих структурах на три года. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании 92 млн руб. в пользу потерпевшей Надежды Цапок.

В 2018 году Светлана Мартынова в Ростове была приговорена к семи годам за хищение средств владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко, новое наказание назначено Волгоградским областным судом по совокупности обоих приговоров. Срок отбытия наказания Светланой Мартыновой, арестованной в 2017 году, будет пересчитан и сокращен с учетом ее длительного пребывания в СИЗО.

Как ранее писал «Ъ», уголовное преследование Светланы Мартыновой связано с ее участием в разделе «наследства Цапков» — сельскохозяйственных активов, ранее подконтрольных семье лидера банды Сергея Цапка. Уроженка станицы Кущевской Светлана Мартынова с 2004 года работала судьей Кущевского райсуда Краснодарского края, с 2009 по 2012 год — Арбитражного суда Ростовской области, затем ушла в отставку и занялась юридической практикой. В этот период ее отец и брат создали ЗАО «Маяк», к которому перешли права на бывшие сельхозугодия Надежды Цапок. Участники споров о «наследстве Цапков» утверждают, что родственники Светланы Мартыновой играли номинальную роль, фактически проект контролировала экс-судья.

Приговором установлено, что в 2014 году Светлана Мартынова, а также краснодарский юрист Михаил Урвачев и предприниматель из Адыгеи Руслан Шнахов разработали схему хищения средств (в сумме 92 млн руб.), находившихся на арестованном банковском счете Надежды Цапок.

Злоумышленники организовали серию фиктивных уступок прав требования, затем представили в суд подложные доказательства, получили решение о взыскании в обход ареста, после чего похитили снятые со счета средства.

Светлана Мартынова не признает себя виновной. При этом адвокат Наталья Кочкина сообщила «Ъ», что экс-судья не планирует обжаловать приговор, от более подробных комментариев защитница воздержалась. Уголовное дело в отношении сообщников осужденной Михаила Урвачева и Руслана Шнахова в ближайшее время будет передано в Ленинский суд Краснодара. Задержка в рассмотрении дела связана с длительным спором о подсудности — фигуранты просят провести процесс в другом регионе, поскольку в деле о списании средств со счета Надежды Цапок свидетелями выступают сотрудники кубанской судебной системы и чиновники. В настоящее время Михаил Урвачев отбывает наказание за крупное страховое мошенничество, Руслан Шнахов находится под подпиской о невыезде.

Анна Перова, Краснодар