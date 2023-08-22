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Коммерсантъ FM
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Бывший премьер-министр Таиланда вернулся в страну и сел в тюрьму

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, который вернулся в страну после 15-летнего добровольного изгнания, был сразу же задержан, доставлен в суд, а оттуда в тюрьму в Бангкоке. Ему предстоит провести за решеткой восемь лет: в 2008 году его признали виновным в коррупции. Как сообщает BBC, его будут содержать в одной из камер той части тюрьмы, где имеется специальное медицинское оборудование. Оно может понадобиться, учитывая возраст заключенного — 74 года.

Фото: Athit Perawongmetha, Reuters

Фото: Athit Perawongmetha, Reuters

Таксин Чинават возглавлял правительство Таиланда с 2001 года. В 2006 году во время его визита в Нью-Йорк на заседание в ООН в Таиланде произошел военный переворот, в результате которого премьер-министр был смещен. Господин Чинават ненадолго вернулся в Таиланд после этого, но в 2008 году спешно покинул страну после вынесения приговора по обвинению в коррупции и нелояльности монархии.

Бывший премьер прилетел в Бангкок на частном самолете со своей семьей. Его встречали ликующие толпы сторонников, поскольку на протяжении более чем 20 лет он остается влиятельной фигурой в политике Таиланда, даже находясь за его пределами.

Многие надеются, что его возвращение повлияет на процесс формирования нового правительства с участием партии «Пхыа Тхаи», преемницы партии Таксина Чинавата «Тай Рак Тай». При этом многие полагают, что господин Чинават, который считается самым успешным избранным политическим лидером Таиланда, заключил сделку с правосудием, по условиям которой он проведет за решеткой незначительный срок и выйдет на свободу.

Алена Миклашевская

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