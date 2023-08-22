Мэр Геленджика рассказал о бронировании отелей на осень

Средний процент бронирования номерного фонда в Геленджике на сентябрь составляет 74,1%, на октябрь забронировано больше половины мест — 57,5%, а на ноябрь — 45,3%. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

В этом году все средства размещения фиксируют значительный рост. Только за июль Геленджик посетили более 1 млн человек, за август количество туристов уже превысило 600 тыс. человек. Сейчас санатории загружены на 99,8%.

Господин Богодистов также рассказал о курортном сборе. Он отметил, что в этом году количество объектов, внесенных в реестр, увеличилось более чем на 200, до 1,1 тыс. Полученные от сбора деньги направляют на развитие территорий муниципалитета.

Георгий Ефименко

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