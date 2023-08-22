По факту гибели восьми человек в ДТП в Волгодонске возбуждено уголовное дело

Следственный отдел Волгодонска СУ СКР Ростовской области возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожной аварии, в которой погибло восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета региона.

Согласно информации ведомства, вечером 21 августа на трассе Ростов-на-Дону—Семикаракорск—Волгодонск столкнулись автомобили «Лада-Приора» и ВАЗ-2114.

«Восемь человек получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, среди которых четыре несовершеннолетних (трех, семи, девяти и десяти лет). Все погибшие являлись жителями Мартыновского района Ростовской области»,— сообщает пресс-служба СКР.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили проведение необходимых экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Прокуратура Ростовской области сообщила, что также проводит проверку.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону