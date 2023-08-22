636 миллиардов рублей составил прирост долга домохозяйств по банковским кредитам, а также по облигациям за июнь этого года, сообщил Банк России. На начало июля объем долга достиг 31,5 трлн руб., а его рост ускорился как в выражении «месяц к месяцу» — с 2% в мае до 2,1% в июне, так и «год к году» — с 15,4% до 17,4%. Докризисные объемы ежемесячного прироста долга были превышены еще в мае 2023 года, и теперь эти показатели близки к многолетним максимумам. Основные источники такой динамики — рост льготной ипотеки и потребительских кредитов. В этих секторах, впрочем, ожидается охлаждение на фоне ужесточения макропруденциальных требований ЦБ и роста ключевой ставки.