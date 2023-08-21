Белгородские школы обезопасят ударопрочной пленкой и мешками с песком

Учебный год в школах и детских садах Белгорода начнется в очном формате уже с учетом дополнительных мер безопасности, принятых в связи с продолжающимися обстрелами и атаками беспилотников со стороны Украины. Однако областные школы в 20-километровой зоне от границы с Украиной продолжат работать в дистанционном формате, как и в прошлом году. В приграничных районах такой формат будет комбинироваться с очным.

Для повышения безопасности учебных заведений власти региона приобрели ударопрочную пленку для окон в учреждениях образования. Она прошла испытания в середине июля: губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что пленка позволяет снизить разлет осколков стекла при взрыве снарядов. Оконные проемы зданий образовательных организаций обкладывают мешками с песком — эта мера также призвана минимизировать последствия взрывной волны.

В соцсетях появлялась информация, что к работам по закладке мешков с песком у окон привлекают родителей учеников. Однако в правительстве Белгородской области “Ъ” сообщили, что система образования и муниципалитеты справляются с этой работой самостоятельно и не привлекают к ней родителей: «Если кто-то из родителей помощь свою предложит — то только так, исключительно в добровольном порядке личной инициативы».

Сергей Толмачев, Воронеж