Минэкономразвития предложило перевести пошлину на экспорт подсолнечника в рубли

В правительство внесен проект постановления, предполагающий расчет экспортной пошлины на подсолнечник, масло и шрот в рублях. Документ предусматривает продление взимания пошлин на масличные культуры до 31 августа 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития.

С 1 сентября 2023 года ставка пошлины составит 50%, но не менее 32 тыс. руб. за тонну вместо нынешних 50%, но не менее $320 за тонну. Базовая цена для пошлины на шрот повысится на 2 тыс. руб., до 15 875 руб. за тонну.

Проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов правовых актов 26 июля. Квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, а также запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса были введены в марте 2022 года. В Минсельхозе поясняли, что эта мера позволит исключить возможность дефицита и резкого повышения стоимости сырья в России на фоне увеличения спроса на российскую продукцию.