Гараж принял огонь на себя

В Новосибирске начался суд над гражданином Таджикистана Косимджоном Ходжибоевым, который обвиняется в поджоге автопарка своих бывших работодателей. Недовольный размером своей зарплаты и условиями труда, он, по версии следствия, облил бензином и поджег Bentley Bentayga стоимостью свыше 16 млн руб., после чего огонь перекинулся еще на девять иномарок премиум-класса. Огонь уничтожил восемь автомобилей, две машины сильно обгорели, ущерб составил свыше 120 млн руб. Выдвинутые против него обвинения подсудимый отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Заельцовский районный суд Новосибирска в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела 34-летнего Косимджона Ходжибоева, который обвиняется по ст. 167 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества) и ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в региональном управлении Судебного департамента.

В ночь на 9 февраля 2023 года произошел сильный пожар в престижном коттеджном поселке, расположенном в Заельцовском бору. Горел гараж на первом этаже трехэтажного особняка, в котором, согласно материалам дела, проживает новосибирский бизнесмен и его семья. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:28 ночи, полностью ликвидировать его удалось в 4:35 утра.

Огонь уничтожил восемь дорогостоящих машин: Bentley Bentaygа стоимостью 16,2 млн руб., Bentley Continental (17,3 млн руб.), два Mercedes-Benz AMG (16,4 млн руб. каждый), Lexus LX (5,8 млн руб.), Toyota Land Cruiser-300 (9,2 млн руб.), BMW X5 (13,6 млн руб.), Dodge Ram (8,4 млн руб.), еще две иномарки — Porsche 911 и Mercedes-Benz — сильно обгорели. Автомобили, указывается в материалах следствия, принадлежали фирме бизнесмена и членам семьи предпринимателя. В огне сгорели дорогостоящие вещи в салонах машин, в частности женская сумочка Victoria Beckham за 100 тыс. руб., очки Chanel. Кроме того, пожар повредил технические коммуникации дома. Два человека, которые в этот момент были в особняке, не пострадали.

Правоохранительные органы установили, что это был поджог. Его, считает обвинение, из мести устроил гражданин Таджикистана Косимджон Ходжибоев, который трудился по устной договоренности разнорабочим в домовладении. Рабочего, указывается в деле, якобы не устраивали условия труда и низкая, на его взгляд, зарплата. В материалах следствия говорится, что его жалование составляло около 50 тыс. руб. в месяц. Рабочий подготовил маску, перчатки, заранее взял пульт управления подъемными воротами от гаража. Глубокой ночью он разлил бензин на кузов, салон и багажник одной из самых дорогих машин в автопарке Bentley Bentayga, поджег, после чего сел на хозяйский велосипед и уехал. Огонь, охвативший иномарку, перекинулся на другие автомобили. Следствие оценило ущерб в 123 млн руб. Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО.

21 августа по делу состоялось первое заседание. Выслушав речь прокурора, подсудимый заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям. На следствии он утверждал, что у него есть алиби на время пожара. Как рассказал «Ъ-Сибирь» гособвинитель Артур Баянов, участники процесса установили порядок исследования доказательств. Сначала будут допрошены потерпевшие и свидетели, затем будут оглашены письменные материалы дела. Очередное заседание назначено на 28 августа.

Константин Воронов