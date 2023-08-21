Компания Lamborghini показала концептуальный электромобиль Lanzador, который в 2028 году станет серийной моделью.

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Новинка позиционируется как автомобиль класса Ultra GT, что подразумевает двухдверное купе с салоном «2+2» и увеличенным дорожным просветом. Концепт-кар отличается 23-дюймовыми колесами и дизайном экстерьера в фирменном стиле современных моделей Lamborghini.

Заявлено, что концепт-кар получил новую версию фирменной системы активной аэродинамики Aerodinamica Lamborghini Attiva, которая включает в себя подвижные сплиттер, диффузор и другие элементы обвеса. Заявлены два режима — Efficient и Downforce — для экономии энергии и максимальной прижимной силы соответственно.

Технические характеристики Lamborghini Lanzador не раскрываются. Анонсированы три электромотора (один на передней оси и по одному на каждом из задних колес) суммарной мощностью 1 МВт (1360 л.с.). Электромобиль получит полноуправляемое шасси, пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами и новую версию фирменной системы Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata для управления ездовыми характеристиками.

Концепт-кар получил четырехместный салон со складывающимися спинками задних кресел, позволяющими увеличивать объем багажника, а также персональные экраны для всех пассажиров. Новинка лишена классических зеркал заднего вида, которые заменены видеокамерами.

Выпуск серийного Lamborghini Lanzador наладят на заводе в Сант-Агата-Болоньезе. Перед стартом производства электромобиля компания намерена расширить сборочную площадку и нанять новый персонал.

Максим Вершинин

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