Беспилотная неопределенность

Научно-производственный центр компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем (БАС) появится в ОЭЗ «Санкт-Петербург», сообщил в минувшую пятницу председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. В ОЭЗ напоминают об отсутствии свободных площадей и земли под размещение центра, а эксперты полагают, что в сегменте гражданских беспилотников Россия уже сильно отстает от Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам Кирилла Соловейчика, сейчас в соответствии с принятой стратегией развития беспилотной авиации город может сделать уверенный шаг вперед. «Для реализации проекта и создания крупного НПЦ БПЛА возможно использование инфраструктуры особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге»,— сказал он.

Господин Соловейчик и пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле не ответили на запрос «Ъ-СПб» о деталях предполагаемого проекта: где именно на территории ОЭЗ будет создан НПЦ, в какие сроки начнется строительство и во сколько оценивается примерная стоимость проекта. В пресс-службе АО «ОЭЗ Санкт-Петербург» воздержались от комментариев. Однако ранее «Ъ-СПб» сообщал, что свободных земельных участков или готовых производственных площадей на территории действующих площадок ОЭЗ в данный момент нет (см. «Ъ-СПб» от 06.06.2022).

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что в свете анонсированной беспрецедентной программы господдержки развития беспилотной авиации с многомиллиардными инвестициями количество претендентов на участие в программе в той или иной форме будет стремительно увеличиваться. «В целом понятно, что центр развития компетенций — правильная история. Сейчас именно в таком формате, когда создается не только производство, но и центр обучения операторов беспилотных систем, развиваются ключевые производители БАС»,— поясняет эксперт.

В сегменте гражданского применения беспилотников Россия в настоящее время отстает от Китая, где уже запущены коммерческие перевозки беспилотными летальными аппаратами, констатирует господин Бурмистров. По данным вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, город производит 30% всех беспилотников в стране, речь идет прежде всего о гражданских БАС. Эту долю обеспечивают более 20 петербургских компаний (основные из них: «Специальный технологический центр», НПП «Радар ммс», «Навигатор» и «Геостан»).

Эксперты затрудняются оценить возможную стоимость нового НПЦ БПЛА. Господин Бурмистров сомневается, что заявленный центр не будет связан с кем-то из действующих крупных производителей или потенциальных резидентов ОЭЗ, соответственно, объем вложений будет увязан с инвестициями этих компаний.

Александра Тен, Полина Пучкова