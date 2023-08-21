«А надо еще примитивней»

Накануне празднования 300-летия Екатеринбурга одна из самых популярных групп города «Курара» выпустила новый альбом «ПП». О том, почему «Курару» нужно слушать именно сейчас, рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом альбоме «Курара» поет об общем непонимании и усталости от этого непонимания

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В новом альбоме «Курара» поет об общем непонимании и усталости от этого непонимания

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Курара» долго и трудно пробивалась в первый ряд уральских групп. Сотрудничество основателей группы Юрия Облеухова и Олега Ягодина началось еще в первой половине 1990-х, бренд «Курара» тоже имеет долгую, 20-летнюю историю. Тем не менее «Курара» долго оставалась в тени более заметных и лучше засвеченных в столицах уральских рокеров. Главный хит группы, «Курара Чибана», появился в 2013 году и очень долго оставался визитной карточкой. Во второй половине 2010-х группу наконец-то заметили всерьез: «Курара Чибана», например, попала в сериал «Мертвое озеро». Возможно, дело было в том, что сгущающиеся краски действительности наконец-то совпали с суровым и будоражащим настроением песен «Курары». В 2021 году в альбоме «Брут» Олег Ягодин пел: «Мама идет домой из магазина. Россия такая красивая. Как низко мы падаем. И ностальгия, всегда ностальгия, по прошлому раю и аду».

Десятый студийный альбом группы получил название «ПП», и простор для интерпретаций здесь самый широкий.

«Непредсказуемость, иное звучание и острый взгляд из окна девятиэтажки в каком-нибудь микрорайоне на все перемены или исторические повороты» — так описывают альбом музыканты. На обложке — знакомый всем екатеринбуржцам памятник «Уральцам, ковавшим Победу». Правда, к слушателю фигура повернута спиной. Памятник смотрит как раз на упомянутую девятиэтажку, заполняющую весь кадр.

Состав у «Курары» в течение ее истории менялся мало. На этапе записи «Брута» в него влился Владимир Копенин, известный екатеринбургским меломанам по группе «Городок чекистов». Постпродакшен «ПП» поручили Павлу Еремееву из группы Usssy. «Мы хотели сырого звучания, поэтому и выбор пал на представителя яркого московского подполья, группа нами любимая и уважаемая»,— говорят участники «Курары». Однако «сырое звучание» — не то, что приходит в голову при прослушивании «ПП». Скорее это урбанистический звук с максимальным присутствием разного рода «уличных» звуков, но при этом и с элементами психоделики, мат-рока и краут-рока, с мотивами американской киномузыки 1970-х и экзотическими струнными.

Постоянная величина в композициях «Курары» — естественно, за исключением инструментальных — голосовая подача Олега Ягодина. Он выступает в роли бесстрастного комментатора, говорящей головы в новостях, фиксирующих то хронику апокалипсиса, то сюжеты городской жизни. «Никто не застрахован в полночь. Опять война, опять зима, и какая сволочь читает мне какие-то особенные лекции о противоестественном?» — в самой длинной песне альбома «Тороплюсь» всего несколько стихотворных строк, остальное — нагнетаемое по нарастающей настроение опасности. «Курара» поет не столько о конкретной войне или зиме, сколько об общем состоянии непонимания и усталости от этого непонимания. Это состояние достигается прежде всего музыкальными средствами, а текст здесь —несколько крупных стежков в инструментальной ткани.

В «Идиотизме», единственном тексте, который принадлежит на этом альбоме не перу Олега Ягодина, главное слово —«примитивно». «Просто вбивается гвоздь в озверевшую плаху. В пьяном пространстве прямая всего перспективней. Чистит солдат асидолом законную бляху долго и нудно. А надо еще примитивней». Поэт-метареалист Александр Еременко, ныне покойный, написал эти стихи давно, просто теперь они, как влитые, вписались в саунд «Курары» начала 2020-х.

Альбом «ПП» — это не столько история, сколько состояние. Взгляд из окна девятиэтажки, взгляд из-за спины памятника. И при этом богатая, интеллектуально насыщенная музыкальная среда.

«ПП» родился на земле, раздираемой противоречиями, может быть, даже в большей степени, чем любой иной российский регион.

В музыке это тоже заметно. Екатеринбургская группа «Чайф», некогда подставившая плечо молодой группе «Сансара», теперь ее же и «кэнселит», помогая активистам-запретителям отменять ее концерты. Одна екатеринбургская певица, Юлия Чичерина, выступает на переднем крае СВО, другая екатеринбургская певица, Вера Мусаэлян, ездит с концертами по недружественной Европе. Город — отправная точка нескольких музыкальных волн, захлестнувших целую страну, по-прежнему вибрирует от эмоций с противоположным зарядом. Взгляд «Курары» на этот город — прямой и безжалостный, как взгляд памятника на девятиэтажку, или наоборот.