Глава Хакасии потребовал установить личности участников провокации со свиньей

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов обратился к министру внутренних дел региона с просьбой найти и привлечь к ответственности участников провокации со свиньей, на которой неизвестные нарисовали серп и молот. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне неизвестные выпустили в центре города свинью с нарисованными на ней коммунистическими символами. «В центре Абакана была организована грязная провокация. Они осквернили нашу историю, нашу память. Кроме того, они надругались над животным. Создали риск ДТП», - пояснил Валентин Коновалов.

В организации акции глава региона подозревает политических оппонентов.

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Лолита Белова