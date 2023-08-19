В Карелии построят завод по производству продуктов из водорослей

ООО НПО «Биомедицинские инновационные технологии» построит в Кондопожском районе Республики Карелия завод по производству пищевых добавок из водорослей. На их основе планируется запустить выпуск детского, спортивного и диетического питания, фармацевтической продукции и косметики, сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».

Открытие предприятия намечено на сентябрь 2025 года. На заводе будет использоваться сырье, добываемое в Белом море, где у компании есть своя промысловая база.

«Рад, что у нас появляются такие инновационные производства. Фактически создаем новую отрасль»,— отметил господин Парфенчиков.

ООО НПО «Биомедицинские инновационные технологии» основано в 2005 году в Тверской области. Компания занимается производством диетического лечебного, специализированного, спортивного и детского питания, БАДов, напитков и косметики под брендами заказчиков.

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