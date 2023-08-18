Под Петербургом планируют построить креветочную ферму за 200 млн рублей

В Ленинградской области в 2024 году планируют построить ферму по разведению креветок мощностью порядка 3 500 тонн в год. Реализацией проекта займется ООО «Грин Технолоджи», пишет «Деловой Петербург».

Площадь завода, расположенного на Колхозной улице в городе Калтуши, составляет около 1 тыс. кв. м. Инвестиции в запуск производства оцениваются в 200 млн рублей. Средства будут направлены на закупку биоматериала, кормов, строительство бассейнов, покупку оборудования для выработки тепла и электроэнергии.

Предполагается, что основным потребителем колтушской креветки должна стать HoReCa, названия компаний и сетей, пока не раскрываются.

По данным «Контур.Фокус», «Грин Технолоджи» в равных долях принадлежит Хидирнеби Асланову и Михаилу Плеханову. Компания специализируется на производстве топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге построят завод по производству судовых рыбофабрик за 1 млрд рублей

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