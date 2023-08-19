Станция метро «Пионерская» открылась после капремонта

Станция метро «Пионерская» открылась для входа и выхода после капитального ремонта, сообщили 19 августа в пресс-службе городской администрации.

В ходе работ на станции заменили дефектные участки железобетонных плит перекрытия машинного зала, обновили лестничные спуски и расширили входные вестибюльные двери для маломобильных граждан.

«Пионерскую» закрыли на ремонт 24 июня. Первоначально открытие станции планировалось 22 августа, но работы удалось завершить на несколько дней раньше срока.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на время закрытия «Пионерской» в Петербурге было усилено движение общественного транспорта по наземным маршрутам. На этот срок дополнительные наземные маршруты направили к четырем станциям: «Комендантский проспект», «Черная речка», «Удельная» и «Старая Деревня».

По будням были задействованы порядка 400 транспортных средств, а в выходные — около 330.

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