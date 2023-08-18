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Коммерсантъ FM
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США, Япония и Южная Корея заявили о готовности к диалогу с КНДР

США, Япония и Южная Корея по итогам трехстороннего саммита заявили о готовности восстановить диалог с КНДР без предварительных условий. Сегодня, 18 августа, президент США Джо Байден принял в Кэмп-Дэвиде (Мэриленд) премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

«Япония, Республика Корея и США по-прежнему привержены восстановлению диалога с КНДР без предварительных условий»,— говорится в тексте совместного заявления лидеров трех стран (цитата по южнокорейскому агентству «Рёнхап»).

В заявлении содержится обязательство ежегодно проводить трехсторонние военные учения и обмениваться информацией в режиме реального времени о запусках северокорейских ракет к концу 2023 года. Стороны также договорились ежегодно проводить трехсторонние саммиты.

В апреле этого года Вашингтон, Токио и Сеул призывали Пхеньян вернуться к переговорам и уже заявляли, что открыты к диалогу.

О саммите читайте в публикации «Ъ» «Трех союзников теперь многое связывает».

Мария Федотова

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