Юрий Алексеевич Черничук

Родился в 1971 году в поселке Бессарабка Молдавской ССР. Окончил факультет атомной энергетики Одесского политехнического института по специальности «инженер физик-теплоэнергетик».

На Запорожской АЭС работает с 1993 года. Прошел путь от оператора реакторного отделения, ведущего инженера по управлению ректором, начальника блока АЭС до заместителя главного инженера по модернизации и управлению ресурсом. В ноябре 2022 года было объявлено, что Юрий Черничук занял должность первого замглавы АО «Эксплуатирующая организация ЗАЭС» — директора ЗАЭС.

Женат.