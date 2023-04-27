Суд приговорил помощницу бывшего вице-премьера Дворковича к 12 годам колонии за взятки

Замоскворецкий суд Москвы признал Анастасию Алексееву, бывшую помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича, виновной в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 75 млн руб. Именно такой срок заключения запрашивало для Анастасии Алексеевой гособвинение.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Анастасия Алексеева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд также лишил Анастасию Алексееву ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и запретил ей занимать должности на госслужбе, «связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административных функций».

Второго фигуранта дела — гендиректора компании «Медполимерпром» Дмитрия Борисова признали виновным по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Его приговорили к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть лет, а также назначили штраф в размере 69,8 млн руб. Вину Анастасия Алексеева не признала, Дмитрий Борисов признал в полном объеме.

Анастасия Алексеева занимала должность помощника вице-премьера России в 2015–2016 годах. Ее арестовали в феврале 2020 года. По данным следствия, Алексеева получила взятку в виде дорогих путевок на зарубежные курорты за невнесение ряда препаратов для похудения в список запрещенных в России. Из материалов дела следует, что взятки Анастасии Алексеевой передавал не только Дмитрий Борисов, но и еще один фигурант расследования — гражданин США Юджин (Евгений) Спектор.

17 июня 2021 года Останкинский суд признал его виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Он полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима. Позже апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. После повторного разбирательства он получил три года и шесть месяцев лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Путевок хватило на 12 лет».

Милена Костерева