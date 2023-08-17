Финляндия и Эстония впустили в свое небо три российских самолета

Власти Финляндии и Эстонии впустили три самолета из России в свое воздушное пространство, чтобы те не попали в грозовой фронт, сообщили в Росавиации. В ведомстве поблагодарили «компетентные органы» обеих европейских стран за содействие.

«17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер" (Nordwind), выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии»,— рассказали в ведомстве.

Профильный Telegram-канал «Авиаторщина» уточнил, что в ночь на 17 августа «грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролета в Калининград над нейтральными водами Финского залива». Непогода помешала следующим самолетам: Airbus A321neo «Уральских авиалиний» (летел из Калининграда в Москву), Airbus A319 «России» (летел из Санкт-Петербурга в Калининград) и Boeing 737 Nordwind (летел из Калининграда в Самару). Борту авиакомпании «Россия» разрешение на вход в свое воздушное пространство дала Эстония, а самолетам «Уральских авиалиний» и Nordwind — Финляндия.

В пресс-службе Росавиации подчеркнули, что финские и эстонские авиационные службы в полном объеме «обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов».

Ведомство заверило, что, руководствуясь принципами взаимопомощи, готово обеспечивать безопасное воздушное движение иностранных самолетов в воздушном пространстве России.

Страны Евросоюза полностью закрыли свое небо для российских самолетов после начала военного конфликта на Украине. Россия ответила аналогичными мерами.

Александр Кислов