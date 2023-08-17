Студентка из Узбекистана купила у Стивена Кинга права на его рассказ за $1

Писатель Стивен Кинг продал за $1 права на свой рассказ «Человек, который не пожимал рук» студентке филиала ВГИКа в Узбекистане Гульнаре Ивановой. Снятый девушкой по мотивам книги фильм стал победителем на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival.

Госпожа Иванова рассказала RTVI, что она участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой Стивен Кинг разрешает студентам и начинающим кинематографистам адаптировать один из своих рассказов за $1. «Я подала свой замысел и видение на программу. Если (организаторам.— "Ъ") понравится, то связываются»,— объяснила она.

Снятый Гульнарой Ивановой фильм завоевал первое место на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер». Госпожа Иванова уточнила, что пока фильм не доступен к просмотру. «Как только его можно будет показывать в люди, я проинформирую на своих страницах»,— добавила режиссер.

Рассказ «Человек, который не пожимал рук» вышел в 1985 году в сборнике Стивена Кинга «Команда скелетов». В нем рассказывается о персонаже Генри Броуере, который отказывается пожимать людям руки, поскольку все, к кому он прикасается, умирают.

В 2020 году Стивен Кинг продал права на экранизацию рассказа «Женщина в комнате» 16-летней школьнице из Томска за $1. По сюжету российской короткометражки, снятой по мотивам рассказа, главному герою пианисту Джонни приходится подвергнуть эвтаназии свою неизлечимо больную мать.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рассказ Стивена Кинга адаптировали в Томске».

Милена Костерева