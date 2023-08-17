ФСБ предотвратила подрыв станций связи в Красноярском крае

В ЗАТО Зеленогорск (Красноярский край) спецслужбы предотвратили теракт, рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Красноярскому краю Фото: УФСБ России по Красноярскому краю

Теракт готовили двое сторонников идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации «Граждане СССР», сообщили в УФСБ. Они планировали взорвать базовые станций ПАО «Ростелеком» и АО «ТрансТелеКом» в Зеленогорске. «Таким образом мужчины намеревались препятствовать рассылке Минобороны РФ посредством интернет-приложения «Госуслуги» повесток о призыве на военную службу граждан, подпадающих под мобилизацию», — говорится в сообщении.

Подозреваемые через третье лицо собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром. Однако в их планы вмешались правоохранительные органы. При получении взрывчатки подозреваемых задержали. В отношении них возбудили уголовное дело о подготовке теракта (ст. 30, ст. 205 УК РФ).

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Илья Николаев