«Пушной дом» переходит из рук в руки

У бизнес-центра «Пушной дом» в Московском районе Санкт-Петербурга вновь сменился собственник. Владеющая зданием транспортная компания «Модуль» продала его структурам, которые связывают с совладельцем «Деловых линий» Александром Богатиковым. Объект может быть перепрофилирован под общественное пространство с торговой, офисной и социальной функциями, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Структура, связанная с совладельцем «Деловых линий» Александром Богатиковым, купила бизнес-центр «Пушной дом» на Московском проспекте, 98

Фото: Krasnyi / wikimapia.org Структура, связанная с совладельцем «Деловых линий» Александром Богатиковым, купила бизнес-центр «Пушной дом» на Московском проспекте, 98

Фото: Krasnyi / wikimapia.org

Структура, связанная с совладельцем «Деловых линий» Александром Богатиковым, купила бизнес-центр «Пушной дом» на Московском проспекте, 98. Об этом «Ъ-СПб» рассказали источники на рынке коммерческой недвижимости. Прежде зданием площадью 12,6 тыс. кв. м владела транспортно-экспедиторская компания «Модуль», которая принадлежит Александру Альтшуллеру и Владимиру Гаю.

Это первая известная сделка на рынке коммерческой недвижимости с участием Александра Богатикова. Принадлежащее предпринимателю и его родственникам ООО «АБ Групп» владеет 43% в ООО «0578 Холдинг», которое является собственником «Деловых линий», указано в «СПАРК-Интерфакс». Это крупный российский автоперевозчик грузов с выручкой 52 млрд рублей за прошлый год. Получить комментарий Александра Богатикова «Ъ-СПб» не удалось, в «АБ Групп» не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Ранее партнером Александра Богатикова по «Деловым линиям» был экс-президент А1 Михаил Хабаров, но затем между ними произошел конфликт. Одной из его причин стал неисполненный опцион, согласно которому господин Богатиков должен был продать господину Хабарову 30% «Деловых линий» за $60 млн. Но в результате договоренности не были выполнены из-за того, что у автоперевозчика сменились владельцы. После этого Лондонский третейский суд обязал господина Богатикова выплатить господину Хабарову $49 млн. Но затем господину Богатикову удалось урегулировать свои долговые обязательства с помощью совладелицы «Деловых линий» Татьяны Башмаковой, которая, по данным Forbes, входила в окружение Сулеймана Керимова.

Сумма сделки по продаже «Пушного дома» могла составить около 800 млн рублей без НДС, говорит директор департамента рынков капитала и инвестиций Bright Rich | CORFAC International Алексей Федоров. Покупатель мог заплатить за объект примерно 1 млрд рублей, считает партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. В здании был проведен ремонт, что позволит новому владельцу снизить затраты на его приспособление под своим задачи, отмечает гендиректор УК инвестфонда Jensen Group Дмитрий Абрамов. Но из-за коридорной системы и большого аукционного зала «Пушной дом» отличается невысоким объемом арендопригодных площадей, подчеркивает эксперт по девелопменту Андрей Вересов.

«Пушной дом» был построен в 1939 году для объединения «Союзпушнина», которое было единственным организатором аукционов по продаже пушнины и изделий из меха в СССР. В начале 1990-х годов «Союзпушнина» была преобразована в акционерное общество, которое до 2003 года находилось в собственности государства. После приватизации госпакет акций перешел к структурам, которые связывали с банком «Зенит», сообщал «Ъ». В 2022 году здание под собственный офис приобрела компания «Модуль».

Совладелец компании Владимир Гай сообщил «Ъ-СПб», что штаб-квартира компании останется в бизнес-центре «Санкт-Петербург плаза», где были арендованы дополнительные 2 тыс. кв. м. По его словам, текущие площади полностью удовлетворяют потребности «Модуля», поэтому сделки по покупке офисных зданий больше не планируются.

Желание «Модуля» продать объект может быть связано с изменением планов или с получением привлекательного ценового предложения, допускает господин Абрамов. Покупатели недвижимости под собственные нужды готовы приобретать объекты по более высокой цене, чем инвесторы, для которых важны сроки возврата инвестиций, уточняет он.

Новый владелец может приспособить здание под общественное пространство с рестораном и бизнес-клубом, утверждает источник «Ъ-СПб» на рынке. Для полного раскрытия потенциала в здании необходимо совместить офисную, торговую и социальную функции, уверен господин Федоров. Нижние этажи аукционного зала можно переделать под общественную функцию (фуд-холл, креативное пространство, лекторий), а верхние — под офисы, рассуждает директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Однако эта идея выглядит довольно рискованно, учитывая сложности с парковкой, не самую проходную локацию и охранные ограничения, указывает господин Вересов.

Константин Куркин